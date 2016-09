El primer disparo del Festival de Cine de Toronto: «Los siete magníficos»

A golpe de gatillo se inauguró la 41ª edición del Festival Internacional de Cine de Toronto. La película elegida, «Los Siete Magníficos», cuenta con un elenco estelar donde destacan Denzel Washington, como el líder de la banda; Chris Pratt, Ethan Hawke y Vincent D’Nofrio. El cineasta Antoine Fuqua se ha atrevido a realizar el remake del clásico que dirigió en 1960 John Sturges, inspirado a su vez en «Los Siete Samuráis», de Akira Kurosawa.

«La verdad es que no he visto la película de Sturges –dijo Denzel Washington en la presentación del filme–. Cuando el director me pidió participar en el film, decidí leer el guion y guiarme por él. Como actor me gusta tener libertad y hacer lo que a mí me da la gana con el personaje, sin el dictado de películas anteriores».

Sin embargo, Fuqua confesó haber visto la cinta de Kurosawa. «Yo diría que mi narración es una reinterpretación de “Los Siete Samuráis”. No había terminado la frase cuando Chris Pratt salió al paso defendiendo la realización del filme. «Con la desigualdad social que existe en el mundo es importante hablar de ayudar a los demás. Es un tema universal y necesario en estos momentos. Creo que hay involucrarse socialmente con el más débil».

Vaqueros y diversidad racial

El argumento es muy simple; siete cowboys fuera de la ley se unen para proteger a los habitantes de una pequeña localidad que sufre la tiranía de un terrateniente. Como en las versiones anteriores, la cinta es una oportunidad para ver en pantalla a un manojo de estrellas de cine divirtiéndose con sus pistolas.

«Siete cowboys se unen para proteger a los habitantes de una pequeña localidad»

Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke, Vincent D’Onofrio, Byung-Hun Lee, Manuel García-Rulfo, Martin Sensmeier, Peter Sarsgaard y Haley Bennett se unen en un proyecto que lleva al público de nuevo hasta el lejano oeste.

La cuestión de la diversidad racial de los siete intérpretes creó momentos de tensión durante la rueda de prensa. «Yo quería ver a Denzel a caballo en una película de vaqueros. A los productores del estudio les pareció extraña mi propuesta, pero aceptaron. No se trata de contratar un actor afroamericano para crear diversidad, esa no era mi intención.

Cuando Denzel entra en una habitación, el mundo se detiene. Cuando Clint Eastwood entra en una habitación, el mundo se detiene. No es porque uno sea blanco y el otro no, simplemente ocurre que ambos tienen un carisma inexplicable. Y repito, yo quería ver a Denzel a caballo. Tal vez la próxima versión de esta película haya que hacerla con mujeres», terminó el director.

El año pasado hubo mucha controversia en la entrega de los Oscar por la falta de presencia de actores afroamericanos y mujeres cineastas entre los nominados. Con la intención de dar voz a las minorías, los programadores del festival de Toronto han incluido este año siete películas dirigidas por mujeres en la sección principal y docenas de filmes protagonizados por actores de color, entre los que destacan títulos como «Queen of Katwe», «A United Kingdom», «Message from the King» y la propia «Los Siete Magníficos».

Festival en alza

Desde que en 1976 Jack Nicholson abriera el primer certamen, la presencia de estrellas de Hollywood ha ido creciendo en el Festival de Toronto hasta convertirse en uno de los más importantes del calendario.

Este año el poder de las celebridades se dejara sentir con la presencia anunciada de Ryan Gosling, Jennifer Garner, Anne Hathaway, Xavier Dolan, Tom Ford, James Franco, Ewan McGregor, Adam Driver, Aaron Eckhart, Dakota Fanning, Woody Harrelson, Scarlett Johansson, Mark Wahlberg, Matt Damon, Michael Fassbender, Christian Bale, Amy Adams, Sonia Braga e Isabelle Huppert, presente nada menos que en tres películas; «Elle», «Souvenir» y «El Porvenir». La primera, un thriller erótico de Paul Verhoeven, puede darle la nominación al Oscar. Otra actriz con tres películas en el Festival es Rooney Mara que presenta «Lion», «Una» y «The Secret Scripture».

«La presencia de estrellas de Hollywood ha ido creciendo en el Festival de Toronto »

Es año de elecciones en EE.UU, y la política se cuela en la gran pantalla de la mano de varios biopics presidenciales que se presentan en Toronto: «Barry», que habla sobre los años universitarios de Barack Obama, «Jackie», con Natalie Portman convertida en la esposa de John F. Kennedy; o «LBJ», donde Woody Harrelson da vida a Lyndon B. Johnson.