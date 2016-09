Hugh Grant: «Acabé como galán romántico por equivocación»

Hugh Grant ha aparecido por San Sebastián para presentar «Florence Foster Jenkins», la nueva película de Stephen Frears y en donde comparte cartel con Meryl Streep, cuyo personaje sueña con ser una cantante de ópera. Preguntado por esto último, el británico, pletórico en su ironía, ha respondido: «Meryl es muy inteligente. Es una genio. Tenía algo de intimidador y tuve que hacer como los americanos, prepararme el papel. Es muy difícil para un actor de comedia trabajar junto a alguien a la que han nominado 19 veces a los Oscar».

La cinta, que está encuadrada dentro de la sección de Perlas del festival, no compite. Y, coherentemente, el intérprete nos ha regalado sus propias perlas. En una rueda de prensa ligera y desenfadada, el actor, que no ha querido responder acerca de su opinión sobre el «Brexit», ha hecho una socarrona reflexión poco antes de su negativa a contestar sobre su tierra: «Para mí es muy importante mentir todo el rato. No soy un creyente de la verdad. La sinceridad puede estar sobrevalorada y puede ser falsa y aburrida. Se puede ser mentiroso y falso y ser auténtico».

Respecto a su tradicional imagen galán romántico («Notting Hill», «Love actually»), el intérprete se ha reído de su fatalidad: «Acabé por equivocación. Estaba esperando un buen guión dramático pero me llegó eso». Incluso le han preguntado sobre la importancia que puede tener una figura de este tipo: «No creo que sea importante, solo he hecho ese trabajo en algunas películas».

Respecto a por qué no apareció en la tercera parte de «Bridget Jones», Grant ha comentado que le pidieron muchas veces que lo hiciera, que llegó incluso a trabajar en el guión, pero que no veía que el personaje funcionara. Stephen Frears también recibió lo suyo por parte del actor de 56 años: «No habla demasiado, en ese sentido es como Woody Allen… Me preparé 20 preguntas inteligentes sobre el guión y siempre contestaba: "No lo sé, no tengo ni idea"».

Para terminar, el personaje que interpreta Hugh Grant de cara al público, ha recordado una lección que dio Woody Allen y que comparte tanto que considera una buena lección para los niños: «El 80% del éxito consiste en estar ahí. De él, aprendí eso».

Y respecto a sí su interpretación rezuma su propia personalidad, el protagonista de «Nueve meses» ha explicado: «No creo que lo que veas sea yo, es más bien una actitud británica ante la vida. Cada cultura prioriza unas cosas. Los franceses, por ejemplo, la comida y el sexo. Nosotros le damos más baja prioridad. Y en cambio nos gustan los chistes y esas cosas».