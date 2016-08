Hollywood, con un «star system» desigual y en vías de extinción

En 1995, Dwayne «La Roca» Johnson tenía siete dólares el bolsillo, según su propio relato. Al año siguiente, participaba en combates de lucha libre en mercadillos de la América profunda por cuarenta dólares. Ahora se acaba de convertir en el actor mejor pagado del mundo: en el último año ingresó más de 57 millones de euros, según el ranking que cada año elabora la revista «Forbes».

«La Roca» fue la mayor estrella de la lucha libre americana a finales de los años noventa y comienzos de este siglo. Los combates teatralizados siguen siendo una gran industria del entretenimiento en EE.UU., y Johnson usó su fama para recalar en el cine. Su participación en la saga «Fast and Furious» le ha convertido en el actor más solicitado del cine de acción y acaba de llevarse un buen adelanto por protagonizar la nueva versión de «Los Vigilantes de la playa».

El liderazgo de Johnson simboliza mucho de lo que ocurre en el Hollywood actual: las películas de acción mandan en el negocio, la desigualdad con las actrices es evidente y avanza un modelo en el que las grandes estrellas tienen menos peso.

Entre los diez actores más pagados, casi todos deben la profundidad de su bolsillo este año al cine de acción: Jackie Chan, segundo en la lista con 54 millones; Tom Cruise (cuarto, 47 millones), Ben Affleck (sexto, 38 millones), Vin Diesel (séptimo, 31 millones) y Robert Downey Jr. (décimo, 29 millones) están en la lista por películas de ese género. Dos superestrellas de Bollywood -Shah Rukh Khan (octavo) y Akshay Kumar (noveno)- se cuelan en ese «top ten», donde solo hay hueco para dos protagonistas del cine de aventuras y de comedia: Matt Damon, tercero con 48,5 millones; y Johnny Depp, quinto con 42,5 millones. Grandes estrellas que no forman parte del cine de acción -Brad Pitt (11º), Leonardo DiCaprio (15º) y Harrison Ford (20º)- quedan lejos de los puestos de honor.

Si esta lluvia de millones puede parecer un escándalo, lo es mucho más si se compara con lo que se llevan las actrices. Los números de las actrices mejor pagadas del mundo están calientes -los presentó «Forbes» también esta semana- y, en medio de una creciente ofensiva en EE.UU. por combatir la desigualdad de género -dentro y fuera de Hollywood-, escuecen más que nunca: Jennifer Lawrence, la mejor pagada, ingresó dieciséis millones menos que «La Roca». Si se juntaran las listas de mujeres y hombres, entre los veinte actores mejores pagados solo habría tres mujeres: Melissa McCarthy y Scarlett Johansson, además de Lawrence, que quedaría sexta en ese ranking. La suma total de los ingresos de las diez actrices mejor pagadas no llega ni a la mitad de la de sus compañeros varones: 182,7 millones, frente a 415 millones.

La brecha salarial ha ganado el centro del debate en Hollywood desde el año pasado, cuando Patricia Arquette le dedicó su discurso de aceptación del Oscar -ganó el de mejor actriz de reparto por «Boyhood»-: «A todas las mujeres que dan a luz, a todos aquellos que pagan impuestos y son ciudadanos de este país: debemos luchar para que todo el mundo tenga los mismos derechos. Ya es hora de que tengamos igualdad salarial de una vez y para siempre». A pesar de ser la mejor pagada -por segundo año consecutivo-, Lawrence también sufrió esta discriminación: las filtraciones de los correos de Sony Pictures mostraron cómo ella y Amy Adams, protagonistas de «La gran estafa americana», recibieron mucho menos dinero que sus compañeros de reparto. El año pasado, la actriz de «Los juegos del hambre» lo condenó en una carta abierta. Este año, los números muestran que la brecha sigue igual de profunda.

Más allá de que los salarios se concentran en los hombres y en el cine de acción, el ranking de «Forbes» también muestra el asentamiento de un nuevo modelo: las películas más taquilleras no necesitan a las estrellas mejor pagadas. En 2015, el gran éxito en los cines fue la última entrega de la saga de «La guerra de las galaxias», con una recaudación de 1.843 millones de dólares en todo el mundo. Para ese gran éxito, solo ha necesitado a uno de los actores de la lista de «Forbes», Harrison Ford, que cierra el ranking en la posición 20ª, con 13,3 millones de dólares. Tampoco tuvo que desembolsar demasiado para recuperar a Carrie Fisher o para colocar a dos actores poco conocidos, John Bodega y Daisy Ridley, como protagonistas.

Esa parece ser la estrategia que ha encontrado Disney -propietaria de Lucasfilm- con esa saga y con otras de Marvel, otro de los estudios de su conglomerado. Solo uno de sus actores aparece entre los diez más pagados: Robert Downey Jr., en el puesto octavo. Sin embargo, dos de las cinco películas que más ingresaron en 2015 son suyas -las dos últimas sagas de «La guerra de las galaxias» y de «Los vengadores»- y en lo que va de 2016 otra de sus sagas encabeza la taquilla, «Capitán América, la Guerra Civil».

El mérito de Disney con Marvel es haber creado sagas menos dependientes de quiénes las protagonizan que sus adversarios. Universal tuvo que tirar de grandes contratos para fichar a Johnson y a Diesel para la serie «Fast and Furious» y Warner Bros también tuvo que invertir sin límite para colocar a Ben Affleck en «Batman vs Superman» y a Will Smith en «Escuadrón Suicida». Los resultados no acompañaron: la primera facturó 777 millones en todo el mundo, y necesitaba 713 para no perder dinero, mientras que a la segunda, estrenada este año, todavía está lejos de recuperar la inversión. Esta parece ser la estrategia que los estudios del ratón han adoptado con «La guerra de las galaxias». Si el futuro del cine es más de sagas y menos de superestrellas, Disney lleva la delantera.