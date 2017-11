Rivera de la Cruz, a Bildu: «Digan que se avergüenzan de lo que hizo ETA y me creeré que les conmueve el "Guernica"» La presidenta de la Comisión de Cultura del Congreso ha respondido a la solicitud de EH Bildu sobre la devolución del célebre cuadro de Picasso al pueblo de Guernica

Aprovechando el 80 aniversario del bombardeo de Guernica, EH Bildu ha solicitado este miércoles la devolución del célebre cuadro de Picasso al pueblo de Guernica a través de una Proposición no de Ley. La diputada Marian Beitialarrangoitia ha recalcado que esta obra «no tiene sentido si no está unida a la población que le da nombre» y que «debe estar en Guernica» y no en el Museo Reina Sofía de Madrid, donde se encuentra ahora. Además, ha señalado que la negación del traslado ha respondido siempre a razones «políticas» y «económicas».

Como respuesta, la presidenta de la Comisión de Cultura del Congreso, Marta Rivera de la Cruz (Ciudadanos) ha sido tajante: «Demuestran ustedes una completa ignorancia de lo que represta el "Guernica" y de lo que pretendía su autor (...) Es una obra universal, un cuadro total, cargado de contenido que va mucho más allá del terrible bombardeo alemán sobre el pueblo del país vasco», ha expresado. «Decir que el "Guernica" tiene que estar en Guernica es como decir que los cuadros de Sorolla tienen que estar colgados en la playa de Malvarrosa», ha añadido.

Además, Rivera de la Cruz ha tachado de «irresponsabilidad» la petición, pues ignora el «estado en que se encuentra» la obra y «el daño irreparable que sufriría con un nuevo traslado». «Yo sé que a ustedes el futuro les importa más bien poco, pero yo, y la gente de mi partido, aspiramos a que dentro de cien años se pueda seguir viendo el "Guernica"».

Por último, la presidenta de la Comisión de Cultura ha afirmado que la solicitud representa un acto de «hipocresía». «Dicen que quieren que el congreso de los diputados se identifique "con la denuncia expresa de la guerra y del genocidio" (...) ¿Se identifican ustedes y su grupo con esa denuncia?» ha criticado, para luego afirmar que el cuadro es una denuncia de toda forma de violencia, incluida la de ETA. «Digan que se avergüenzan de lo que hizo ETA y entonces empezaré a creerme que les conmueve el "Guernica"», ha concluido.