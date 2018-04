© 2013 The Estate of Juan Muñoz, foto realizada por Joaquín Cortés y Román Loressfasd

El Reina Sofía prepara una muestra conmemorativa de los 40 años de la Constitución El Congreso y el Senado acogerán a finales de noviembre una exposición con fondos de la pinacoteca, centrada en la generación de artistas que empiezan a hacer su trabajo en la Transición

Natividad Pulido

Madrid Actualizado: 18/04/2018 01:27h

Aunque aún faltan muchos flecos por cerrar, incluida la lista definitiva de artistas, el Museo Reina Sofía se sumará a los actos conmemorativos del 40 aniversario de la aprobación de la Constitución de 1978. organizando a finales de noviembre una exposición que tendrá dos sedes muy especiales: el Congreso de los Diputados y el Senado. Se ocupa del proyecto, como comisario, João Fernandes, subdirector de la pinacoteca, que ayer avanzaba algunas líneas de la muestra.

Serán entre 30 y 40 las obras elegidas de la colección del Reina Sofía. Los creadores, todos españoles, pertenecen a la generación de artistas que empiezan a hacer su trabajo en la Transición. Es el caso de nombres como Juan Muñoz (posiblemente estará presente con una de sus «piezas de conversación»), Cristina Iglesias, Txomin Badiola, Juan Luis Moraza, Pedro G. Romero... Aunque también habrá nombres de generaciones anteriores, como Esther Ferrer o la fotógrafa Colita. Está previsto que haya obras en distintos soportes: vídeo, pintura, escultura, fotografía... Todas ellas se sumarán a «El abrazo», de Juan Genovés, icono de la Transición cedido en depósito al Congreso por el Reina Sofía.

Explica João Fernandes que veremos «arte contemporáneo en los espacios de construcción política de la democracia en España». Las obras se exhibirán, especialmente, en los espacios de transición y circulación del Congreso y el Senado, pero no en el hemiciclo. «Es un lugar tan simbólico que resultaría difícil elegir una obra para exponer allí», comenta el comisario. Sí es posible que se sustituyan algunas de las obras de la galería de retratos por otras del Reina Sofía. ¿Habrá arte político? «Sí, habrá obras políticas, como las de Moraza», advierte el comisario, aunque añade que «no propondremos una discusión política». En 2015 el Reina Sofía organizó una exposición de Moraza titulada «república». Parece que la pinacoteca, visto cómo está el patio, será en este caso políticamente correcta y no activará innecesarias polémicas. No estaría de más, como apuntaba ayer Manuel Borja-Villel, director del museo, que se exhibiera «Narrativa instantánea», de Dora García (artista a la que el Reina Sofía dedica, a partir de hoy, una amplia exposición): en esta pieza performativa una persona va anotando en un ordenador todo lo que ve, y oye, a su alrededor y luego aparece reflejado en una gran pantalla. ¡Lo que daría de sí esta obra en el Congreso!