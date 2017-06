El Museo Reina Sofía se ha situado en el «top ten» de los museos más visitados del mundo con 3,6 millones de visitantes en 2016 lo que representa un 12% más que el año anterior. Este incremento le ha valido ascender dos posiciones en el Índice de los Museos más visitados del mundo que ha realizado por décimo primer año consecutivo AECOM, compañía especializada en arquitectura, diseño, transporte y sostenibilidad.

Según el informe, la cifra de visitantes a museos de Europa no ha sufrido grandes variaciones con respecto al año anterior. De hecho, el Louvre de París, que se mantiene en la primera posición del ranking europeo, ha reducido sus visitantes debido a factores como la ausencia de grandes exposiciones o el miedo a ataques terroristas. La pinacoteca parisina fue visitada por 7,4 millones de personas un 14% menos que en 2015. También descendió la afluencia al British de Londres con 6,4 millones, lo que supone un descenso del 5,9 por ciento. Los museos del Vaticano alcanzaron los 6 millones de visitantes, lo que representa un ligero incremento del 1,1 por ciento.

Una excepción ha sido la State Trekyakov Gallery de Rusia que prácticamente ha duplicado el número de asistentes gracias, según la empresa responsable del estudio, a la consolidación del turismo en la ciudad de Moscú y a las exitosas exposiciones «Ivan Aivazovsky» y «From Elizabeth to Victoria: English Portraits from the Collection of the National Portrait Gallery», que han otorgado al museo cerca de 680.000 visitantes más en 2015.

Preponderancia inglesa

En estos últimos 4 años, la mayor asistencia registrada en instituciones culturales ha sido para Reino Unido, ya que su capital cuenta con siete museos dentro del ranking y, en total, ha conseguido más de 31 millones de visitas en sus salas de exposiciones. Uno de los mejores ejemplos es el del Tate Modern Museum de Londres, que el pasado verano inauguró la ampliación de su edificio diseñada por Herzog & de Meuron y la expectación fue tal que sus visitas aumentaron de 4.7 millones a 5.8 millones.

En el lado opuesto, los países que obtuvieron menos visitantes en sus museos fueron Florencia, que únicamente ha posicionado la galería Uffizi en el listado, y Polonia, cuyo museo Auschwitz-Birkenau, a pesar de haber aumentado su número de visitas un 19%, no puede competir con la afluencia de los museos de las grandes urbes europeas.

El Índice creado por AECOM y TEA también analiza las tendencias del resto de continentes y ha establecido un ranking mundial de museos. En sus primeras posiciones se sitúan el Museo Nacional de China, el National Air and Space Museum de Washington y el Louvre de París, por ese orden.