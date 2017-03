Pablo GenovÃ©s: Â«Reivindico un Plan Marshall para las artes en EspaÃ±aÂ»

«Altar» - PABLO GENOVÉS

A la espera del cara a cara entre Miguel Ángel y Sebastiano del Piombo, dos pesos pesados del Renacimiento italiano, que se medirán en la National Gallery a partir del próximo día 15, y mientras la Tate Britain repasa la brillante carrera de David Hockney, un artista español expone en la catedral de San Pablo de la capital británica. En realidad, la inunda de agua. Es como si se hubiera desatado la furia de San Pablo. Otro Pablo, Genovés de apellido y madrileño de nacimiento (1959), aceptó el encargo del templo anglicano de crear unas obras dentro del programa «Just Water», en el que se han implicado otras catedrales, como las de Ciudad del Cabo, Melbourne o Nueva York. La catedral de San Pablo no es ajena el arte contemporáneo. Todo lo contrario. Hay obras de Bill Viola y Gerry Judah, y han expuesto Yoko Ono y Anthony Gormley, entre otros.

Bajo el título «Tides», el artista, hijo del pintor Juan Genovés ha creado cuatro fotomontajes de gran formato, en blanco y negro. En tres de ellos («Balcony», «Altar» y «Nave») San Pablo está con el agua al cuello. En el cuarto, «Dome», unas nubes tiepolescas, amenazantes, acechan al espectador desde la hermosa cúpula de esta obra maestra del neoclasicismo, levantada por Sir Christopher Wren entre 1676 y 1710. Es el Apocalipsis, según Pablo Genovés.

—¿Cómo llevan los londinenses que haya inundado su catedral?

—(Ríe) Tienden a ser muy fríos, no dicen nunca lo que piensan. Es una de sus características. Lo curioso de esta catedral es que tiene el Támesis a muy pocos metros. Este río tiene unas compuertas que construyeron en los 80 para detener las mareas. Antes las activaban una vez al año. Como consecuencia del cambio climático, se hace cada vez más a menudo.

—¿Es posible hallar belleza en medio del caos y la destrucción? Desastres naturales como el tsunami que asoló el sudeste asiático o atentados terroristas como el del 11-S en Nueva York dejaron imágenes que no podemos dejar de mirar.

—Sí, hay una fina línea en el ser humano entre el amor y el odio. Somos muy contradictorios y muy frágiles. Es la fragilidad humana a la que yo apelo. Además, el ser humano tiene una gran admiración por la naturaleza, conoce su poder, la dependencia que tenemos de ella. Lo llevamos en el ADN. Busco ese sentido de sobrecogimiento que te da la naturaleza en su esplendor.

«Dome» - PABLO GENOVÉS

—El próximo día 22 es el Día Mundial del Agua. Medio planeta seco y otro medio asolado por inundaciones...

—Es dramático. Nuestra relación con el planeta es terrible.

—El mundo no parece demasiado concienciado con el cambio climático. Hay quienes lo ven como un bluf, como un invento de personas como Al Gore o Leonardo DiCaprio...

—Es porque no tenemos sentido de la dimensión de lo histórico. Siempre nos puede. Vivimos nuestras pequeñas cosas y no tenemos la capacidad de abstraernos y de solucionar los grandes problemas. Que esta catedral anglicana se abra al arte de esta manera me parece un síntoma de inteligencia. La Iglesia católica también debería hacerlo.

—Ya se hace. Hemos visto a Ai Weiwei en la catedral de Cuenca, Miquel Barceló pintó una capilla en la de Palma de Mallorca, Jaume Plensa expuso en San Giorgio Maggiore de Venecia... Y en unos días veremos unas crucifixiones del ateo Francis Bacon en la primera iglesia anglicana de Londres.

—La Iglesia siempre estuvo colaborando con los artistas hasta que llegó un momento en que nos vieron como extraños. Las maravillosas catedrales que tenemos deberían abrirse al arte. Sería una maravilla.

—¿Se atrevería a inundar la catedral de la Almudena?

—No me gusta nada. Es tan nueva... Yo necesito el peso de la Historia. La Almudena no tiene ese peso. Pero sí trabajé con otras catedrales, como la de Málaga.

«Nave» - PABLO GENOVÉS

—El agua remite al bautismo, a la purificación... Un ritual presente en muchas religiones.

—No sé por qué empecé a inundar espacios, pero sí sé que lo quería hacer. Lo bonito de ser artista es que, a través de tu obra, ves lo que piensas, descubres tu propio discurso. Ahora hay una tendencia anglosajona de anteponer las ideas a la obra. Pero yo reivindico la intuición del artista, ir por caminos que no sabes por dónde te van a llevar.

—El puente del Milenio de Norman Foster y Anthony Caro conecta una catedral como San Pablo con la Tate Modern, uno de los templos sagrados del arte contemporáneo. Parece una perfecta metáfora de esa conexión entre arte y religión.

—Los artistas pueden aportar mucho a temas como la existencia humana.

—Arte y poder siempre han ido de la mano. Reyes y Papas han sido los mayores coleccionistas: Felipe IV y su pintor de Corte, Velázquez; Julio II contratando a Rafael y Miguel Ángel para decorar el Vaticano...

—Ahora ocurre igual. Lo que pasa es que el poder se ha ido al dinero, el dios moderno. Antes los millonarios eran los reyes, hoy son los empresarios y coleccionistas. Pero muchos pensamos que cuanta más gente entienda el arte, será más culta. El arte es un vehículo para entenderse.

—Hace unos días se celebró ARCO. ¿Ha tenido obra en la feria? Cuentan que ha ido muy bien.

—Después de más de veinte años teniendo obra siempre en la feria, este año no tenía ninguna. Llevo un año sin galería en Madrid. Y la galería de Múnich con la que trabajo este año no ha ido a ARCO.

«Balcony» - PABLO GENOVÉS

—¿Le gustan las ferias de arte?

—No creo que sea el sitio para ver arte. Es una carrera de caballos. El arte no va de eso. ARCO es un mercado, pero es cierto que da de comer a muchos artistas y a muchas galerías. Ha habido años que solo vivía de lo que se vendía en ARCO.

—La gente del cine lleva la voz cantante en España en las protestas al Gobierno reivindicando mejoras para el sector. Los artistas plásticos apenas se les oye. ¿Se sigue viendo el arte como algo elitista en España?

—Sí. Me da mucha rabia. Tanto la izquierda como la derecha en nuestro país no ven el arte como una necesidad social. Cuando una sociedad se cierra al arte tiene repercusión en todos los sectores. El arte es un dinamizador social. Es terrible lo que ocurre en España. En otros países no pasa. El trato a los artistas que hay en Inglaterra es sensacional. Estamos muy valorados. Hay una admiración por el arte. En España se nos ve como gente que quiere vivir sin trabajar. ¡Pero si estamos siempre trabajando! Estamos viviendo un momento crítico: no va a haber nuevas generaciones de artistas. Los chicos de las escuelas ya no estudian arte. El nivel de las facultades es bajísimo. Están llenas de profesores que son artistas frustrados y que no transmiten la energía de ser un artista. Con la concepción del arte que tiene la sociedad en España es imposible que salgan buenos artistas. Lo veo muy grave. Pones un IVA del 21% y te cargas todo el mercado. Las galerías se han tenido que ir a la calle Doctor Fourquet, en busca de alquileres más baratos. Están a punto de desaparecer muchísimas galerías, incluso importantes, en España. Yo reivindico un Plan Marhsall para las artes en España.

—Usted estudió en la capital británica. ¿Cómo ha encontrado este Londres post-Brexit?

—Están colapsados. Muchos de los que viven aquí no son británicos. Mi hermana lleva 27 años en Londres. Es profesora de arte en una universidad apoyada por fondos europeos y la mitad de los profesores son extranjeros.