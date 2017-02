Entre los «Desastres de la Guerra» de Goya, los carteles de Tàpies reclamando la abolición de la pena de muerte y las emblemáticas fotografías de las barricadas barcelonesas de Agustí Centelles median varios decenios y otros tantos estilos y movimientos artísticos, pero las tres piezas comparten un mismo espíritu; un hilo conductor que el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) ha querido señalar como «las fuerzas que impulsan a hombres y mujeres a sublevarse una y otra vez».

Esas fuerzas motoras anudadas a la agitación política y la insumisión son los pilares sobre los que descansa «Insurrecciones», exposición de dinamita compartimentos estilísticos y cronológicos para explicar a través de hasta 300 esculturas, pinturas, fotografías y piezas de videoarte «cómo los artistas han representado el espíritu de revuelta».

Los brazos de «La Montserrat», de Juli González - EFE

«Hay que convertir el museo en un lugar que participe de los fenómenos de su tiempo; tiene que generar debate y discusión», sostiene el director del MNAC, Pepe Serra, sobre una muestra que viaja de los aguafuertes de Goya a los videos sobre la crisis de los refugiados de la cineasta griega Maria Kourkouta para retratar la insurrección desde casi todos los ángulos posibles. «Esta exposición marca un antes y un después y amplía el campo de trabajo del MNAC», reconoce Serra.

Versión ampliada

La muestra, comisariada por el pensador francés Georges Didi-Huberman, es una versión corregida y aumentada de la que se pudo ver el año pasado en el Jeu de Paume parisino, ya que en su versión barcelonesa duplica el tamaño e incorpora cerca de 90 obras de la colección del MNAC. Es así como a ese trazado original formado por obras de Man Ray, Cartier Bresson, Joan Miró, Jean Veber, Andrè Breton, Marcel Duchamp, Pasolini y Meireles se suman en Barcelona piezas como el icónico cartel de Pere Català Pic con un alpargata pisoteando una esvástica, series fotográficas de Centelles, Colita. Manel Armengol y Pilar Aymerich, obras de Marià Fortuny, carteles de Tàpies y Miró y pósters ilustrados de la Guerra Civil.

Especialmente significativa es la sala dedicada a Juli González, en la que se pueden ver los dibujos y esbozos que acabaron cristalizando en «La Montserrat», busto de una mujer gritando con la que el artista barcelonés grabó a fuego su canto contra la guerra. En esta ocasión, el icónico busto se completa con los brazos de «La Montserrat», extremidades que pueden verse por primera vez y que, según Serra, son un reflejo de la Guerra Civil «pero podrían serlo de Soweto, de una revuelta racial en Estados Unidos o de una huelga minera en Bolivia».

«Aixafem el fascisme», de Pere Català

Concebida desde una óptica poética «y no política» e inspirada en una imagen de Victor Hugo en la que una tormenta se convierte en la metáfora perfecta de la insurrección, la exposición no aspira a ser un exhaustivo inventario documental ni una enciclopedia de la sublevación, sino un reflejo visual de la revuelta como carburante creativo y desencadenante de conflicto artístico. «La insurrección no es un resultado, es una historia llena de capítulos y experimental», destaca Didi-Huberman, para quien la llegada de la exposición a la capital catalana no hace más que reforzar el sentido de la misma. «Barcelona es una de las capitales de la insurrección», subraya.

Con todo, las cerca de noventa piezas complementarias que se exhiben en el Palau Nacional sólo se podrán ver en Barcelona, ya que durante gira prevista por Buenos Aires, México y Montreal cada uno de los museos complementará el relato con sus propias insurrecciones.