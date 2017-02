MÃ¡s de cien mil visitantes en Â«la mejor feria de ArcoÂ» de esta dÃ©cada

La 36 edición de ARCO, que ha tenido a Argentina como país invitado, cierra este domingo sus puertas con una cifra estimada de más de 100.000 visitantes, y la confirmación de que se han superado las ventas y el mercado del arte se «ha recuperado».

«Hemos roto el techo de cristal, creo que hemos salido del encapsulamiento de los últimos años», ha explicado a Efe el director de ARCO, Carlos Urroz. «Ahora Arco compite con las grandes ferias, aquí ya se venden piezas importantes, caras, que conviven con jóvenes que eligen ARCO por el número de comisarios y críticos que hay», subraya. En declaraciones a Europa Press Televisión, Urroz aseguró que ha sido «la mejor feria de los últimos siete años»

Según Urroz, la Feria, que comenzó el día 22, ha tenido días «muy positivos, con muchísima gente y muy interesante». «Los días dedicados a los profesionales (22 y 23) han estado llenos de coleccionistas, de directores de museos que se han interesado mucho por los artistas argentinos y por otros creadores», precisa Urroz, para quien el número de visitantes es «importante, pero lo verdaderamente importante es la calidad», precisa.

«El nivel de satisfacción de las galerías es superior y se han superado las ventas»

Urroz dice que no se puede hablar aún de volumen de negocio, de ventas. «No podemos hablar porque no lo sabemos. Las compras más importantes no son compras de impulso, son las que dependen de museos, de patronatos, que se cierran más adelante; pero sí se puede decir queel nivel de satisfacción de las galerías es superiory que han superado en ventas».

«Hay más gente comprando, se han recuperado coleccionistas españoles que hacia años que no compraban y se ve que van surgiendo nuevos profesionales que se animan a adquirir su primera obra a través de 'ferst coletton', creo que eso un balance muy positivo», recalca Urroz.

Coleccionistas latinoamericanos

En definitiva, «se ha recuperadoel mercado del arte tanto nacional, como el de los extranjeros, que les interesa venir a ARCO porque encuentran piezas nuevas para su colección». Y para esta recuperación, una pieza clave, según el director, ha sido la presencia en Madrid de los coleccionistas latinoamericanos. Urroz se refiere también a las exposiciones, en paralelo a ARCO, de las colecciones de mecenas como Eduardo Costantini, Hochschild o Coppel, premiados con la A de Arco al coleccionismo.

«Pero también han contribuido muchísimo en esta feria otros grandes coleccionistas latinoamericanos -recalca- el propio coleccionismo español, el portugués, el de centroeuropa, así como instituciones importantes de Estados Unidos que ha venido a la feria», sostiene.

Este «gran esfuerzo» por traer coleccionistas extranjeros lo han resaltado la mayoría de los galeristas, tanto las nacionales como internacionales. Entre ellos, Elga Halvear, Juana de Aizpuru, Luis Adelantado, Espacio Mínimo, Casa Sin fin o la francesa Lelong.

También para los galeristas argentinos, presentes en el programa oficial de Plataforma Arco, las ventas «han ido muy bien». Para Orly Benzacar, hija de Ruth Benzacar, una de las galerías más históricas y simbólicas de Argentina, en la feria «se ha vendido bien». «Todos vendieron mucho y los jóvenes también, pero yo, además, destacaría la vertiente política de esta edición para nosotros, porque el hecho de que haya venido el presidente de Argentina a inaugurar la feria, junto con los Reyes de España, tiene un valor muy simbólico para la cultura y su apoyo», añade.

Galerías argentinas

Desde la galería argentina Barro también aseguran importantes ventas desde la primera jornada, al igual que Slyzmud, cuyos representantes también han señalado que ha sido una «feria muy exitosa».

Y desde la joven galería bonaerense Isla Flotante subrayan la importancia de la feria por vender pero lo más importante por dotar de mayor visibilidad a los artistas argentinos y crear futuros negocios.

En la misma línea, la portuguesa 3+1 Arte Contemporànea comenta que están «muy satisfechos» porque han vendido prácticamente todo el stand, y la francesa Mor Charpentier y la española Casado Santapau también confirman la buena marcha de ventas los días profesionales.

«Se han vendido piezas muy importantes a coleccionistas nacionales y extranjeros y esto es muy buena señal», recalca Urroz, quien también destaca las conversaciones que abren estos días para la compra de las piezas más caras.

Desde el pasado día 22, 200 galerías de 27 países se han dado cita en Ifema en los pabellones 7 y 9. Y la organización está ya trabajando en la 2ª edición de ARCOlisboa que tendrá lugar del 18 al 21 de mayo, en la Cordoaria Nacional, así como en la nueva edición de ARCO 2018, que se celebrará del 21 al 25 de febrero.