Los independentistas catalanes «se cuelan» en ARCO como «presos políticos»

No hay año en ARCO (bueno, el pasado fue una excepción) en que algún artiste no monte su particular show. Nuestros Truman patrios son Eugenio Merino (el que inmortalizó a Damien Hirst disparándose un tiro y a Fidel Castro como un zombie, metió a Franco en una máquina de Coca-Cola y a punto estuvo de crear un conflicto diplomático con Israel con otra de sus piezas) y Santiago Sierra, cuyo «NO» a la exministra Sinde (o sea, su negativa a recibir el premio Nacional de Artes Plásticas) se convirtió en una obra de arte que colgó en ARCO.

Atrás quedaron los tatuajes que hacía a prostitutas a cambio del precio de una dosis de droga, los encierros de trabajadores en la bodega de un barco, o el veto a extranjeros para entrar en el pabellón español en la Bienal de Venecia de 2003, sin duda su proyecto más logrado. En 2013, Santiago Sierra, junto con Jorge Galindo, colocaron bocabajo los retratos del Rey Juan Carlos y todos los presidentes del Gobierno español desde la Transición como forma de protesta en «Los encargados».

La última «santiagosierrada» es colgar en el estand de la galería Helga de Alvear en ARCO su particular galería de 24 retratos de los que él denomina «presos políticos». ¿Cómo no iba a colarse el «procés» en la feria? Una plataforma como ésta resulta impagable. Los 24 retratados aparecen con la cara pixelada, un número identificativo y un texto explicativo glosando sus «méritos». Están desde Jordi Sánchez y Oriol Junqueras, hasta miembros de la ilegalizada organización juvenil de la izquierda abertzale Segi, los dirigentes del diario «Egin», clausurado en 1998; o los titiriteros de «La bruja y Don Cristóbal». Para quien quiera colgar en el salón de su casa tan insigne galería de retratos, la serie, una pieza única, está a la venta por 80.000 euros, más iva, de nada.

Además, Santiago Sierra y Ediciones El Garaje S. L. han hecho una edición especial de 500 ejemplares de un libro de gran formato con dichos retratos. Ala venta, en el estand de Helga de Alvear por diez euros. El proyecto «Presos políticos en la España contemporánea» será presentado por el artista el sábado en el pabellón 9 de Ifema. Entre los ponentes, junto a Sierra, Pablo Mayoral, de la comuna de expresos del franquismo. ¿Quién duda del valor artístico de este proyecto y de que ARCO es el foro más adecuado para este tipo de actos?

Por si aún no nos hubiera quedado clara su postura política, en una nota explica Santiago Sierra lo que piensa al respecto: «La presencia de presos políticos dentro de las cárceles constituye la piedra de toque que desacredita a cualquier gobierno que pretenda definirse como democrático. Con esta serie lo que proponemos es visibilizar la existencia de tales presos políticos en el estado español».

Helga de Alvear: «¡Ay, Santi, qué estás haciendo!»

En conversación telefónica con ABC, la galerista Helga de Alvear reconoce que no vio la pieza de Santiago Sierra hasta este lunes y que ese mismo día por la noche acudió la policía a ARCO: «Se pasó por el estand en la feria, echó un vistazo a la pieza y se marchó». Desde entonces, dice, no ha tenido ninguna otra visita sorpresa.

¿Cómo se gestó la obra? «Santiago me dijo: “Voy a hacer una obra para ARCO”. Pensé: “¡A ver qué hace!” Cuando la vi no me lo podía creer: ahí estaba Junqueras. ¡Ay, Santi, qué estás haciendo! Pero es Santiago Sierra. Él no pregunta, lo hace. No hay nada que hacer. Imposible, intragable, lo que quieras, pero es conocido en todo el mundo y, para mí, es el mejor artista español. Aunque no vende nada. Nadie quiere sus obras encima del sofá de su salón. La pieza de los presidentes bocabajo me la tuve que quedar yo en mi colección. Y esta de los presos políticos lleva el mismo camino. No creo que nadie pague 80.000 euros por ella. Ni siquiera 10.000». Pero no abandona a un artista con el que lleva décadas trabajando. Lealtad obliga.

La veterana galerista y coleccionista, que acaba de inaugurar una exposición con fondos de su colección en Alcobendas, es consciente de la que le espera hoy durante el primer día de apertura de la feria: «Sé que la pieza va a salir en todos los medios, pero no pasa nada». Se muestra resignada. Sin duda, será la imagen más fotografiada de esta 37 edición de ARCO. ¿No teme que el público, al ver la pieza, la tache de independentista? «¿Cómo van a pensar eso? Tengo muy poco de independentista, no sé hablar catalán. España es España y punto. Incluso me alegro del nombramiento de Guindos porque es español».

Urroz defiende la libertad de expresión

Carlos Urroz, director de ARCO, atendía ayer por la tarde a una televisión a unos metros de la pieza. Preguntado por ABC sobre qué opinaba de la misma, dice que «los artistas se expresan como consideran oportuno. Santiago Sierra lo ha hecho siempre. ¿Por qué no en ARCO? Es su punto de vista. ARCO defiende la libertad de expresión de los artistas, no habrá censura alguna por nuestra parte. Pero también está la libertad del público de no ver la pieza».