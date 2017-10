El «fantasma» oculto tras la lectora de Fragonard Detectives del arte desentrañan el misterio de la «Muchacha leyendo» del pintor francés

Durante décadas se creyó que el rostro de un hombre se ocultaba tras la «Muchacha leyendo» de Jean-Honoré Fragonard, pero la aparición de un boceto en una subasta parisina en 2012 motivó la apertura de una nueva investigación sobre este célebre cuadro que el artista francés pintó entre 1770 y 1772.

«El dibujo puso en evidencia este posible error», dice Michael Swicklik, restaurador jefe de la National Gallery of Art (Washington), mientras se ajusta las lentes de aumento para examinar de cerca el luminoso retrato pintado hace 250 años de una joven ataviada con un vestido amarillo brillante y absorta en su lectura.

Michael Swicklik y otros dos expertos utilizaron técnicas de imagen similares a las empleadas por la NASA en su misión en Marte para demostrar que este tesoro de la pintura pertenecía a la osada serie de «Figuras de fantasía», realizada por Fragonard en 1769.

John K. Delaney muestra el retrato de Fragonard y la simulación realizada durante la investigación -AFP

Estas «Figuras de fantasía» muestran a hombres y mujeres del entorno de Fragonard que leen, actúan, escriben, tocan instrumentos o cantan pero con unos toques de extravagancia que ampliaron las fronteras de lo considerado aceptable en los retratos de su época. Son pinturas de trazo ágil y ejecución rápida, colores potentes, con fuertes rojos y negros y personajes recargados con capas, sombreros emplumados y pomposas blusas. Son unas de las «obras maestras absolutas de la historia de la pintura», considera Guillaume Faroult, un experto del Louvre en la pintura francesa del siglo XVIII y apasionado por esta serie que se exhibe en la National Gallery hasta el 3 de diciembre.

Por lo general, los protagonistas de esta serie dirigen sus miradas hacia afuera del marco, pero en la «Muchacha leyendo» («La Liseuse») el retrato es de perfil, por lo que durante mucho tiempo no se consideró parte de esta serie.

Cuando la obra fue restaurada en 1985, los especialistas creyeron detectar los rasgos de un hombre bajo la cara de la chica, gracias a radiografías, y dedujeron que el retrato debió de ser inicialmente el de un modelo masculino. Pero gracias a los nuevos métodos, el equipo de la National Gallery pudo desmontar esta tesis, revelando otro rostro de mujer que mira al espectador.

«Es fantástico para un restaurador haber podido volver a examinar la pintura a través de estas nuevas técnicas y probar que (esta hipótesis) era falsa», continúa Michael Swicklik, mostrando el lienzo desnudo, sin su marco, mientras sus colegas trabajan en torno a otras joyas de la pintura en el taller de restauración del museo.

«No esperábamos hacer nuevos descubrimientos en esta pintura», agrega Yuriko Jackall, curadora asistente de pinturas francesas en la National Gallery, que ha trabajado con Michael Swicklik y el experto en imágenes científicas del museo, John Delaney, en esta investigación.

«Descubrir cosas extrañas»

Como si formaran parte de un equipo de detectives, estudiaron el lienzo usando técnicas tradicionales pero también recurriendo a imágenes ultra modernas mediante técnicas de espectrometría de fluorescencia, espectroscopía de reflectancia difusa o incluso imágenes por transformación de reflectancia, que se usan en particular para la reconstrucción de imágenes en 3D.

Estas tecnologías han permitido crear más de 750 imágenes detalladas de la pintura, en rangos de longitudes de onda muy estrechos. De esta forma, el equipo pudo crear también una simulación realista de la composición original.

«Uno no sabe bien lo que busca cuando comienza esta investigación», explica John Delaney en el laboratorio científico del museo. «Pero reúnes muchos tipos de información: el entramado del lienzo, los tipos de pigmentos, el estilo de la pintura... Y entonces comienzas a descubrir cosas extrañas».

¿Por qué hizo Fragonard ese cambio?

Gracias a herramientas que diseñaron especialmente para esta investigación, John Delaney y sus colegas descubrieron bajo la lectora el «fantasma» de una mujer con un tocado de plumas y perlas que mira hacia el observador.

Parece que Fragonard «realizó una composición y la dejó a un lado antes de retomarla meses, o incluso años después», dijo Yuriko Jackall.

«¿Por qué hizo Fragonard ese cambio? ¿Fue porque la modelo rechazó la pintura y por tanto no pudo venderla? ¿O porque la pintura original no era más que un estudio? No estamos seguros», continuó la experta.

En el origen de estas investigaciones se encuentra una hoja amarillenta vendida en una subasta en 2012, con bocetos de 18 retratos en miniatura correspondientes a las «Figuras de fantasía», 14 de las cuales se exhiben en la National Gallery.

Boceto de las «Figuras de fantasía» -NATIONAL GALLERY OF ART

Además de haber permitido desentrañar el misterio de la «Muchacha leyendo» estos bocetos, acompañados de nombres garabateados, también han permitido penetrar en los secretos de otros personajes.

Así, el que ha sido admirado durante mucho tiempo como el retrato del filósofo de la Ilustración Denis Diderot ahora es asociado con un hombre de letras, Ange Gabriel Meusnier de Querlon.

Pero quedan numerosos misterios aún. Cuatro de los bocetos no se corresponden con ningún cuadro conocido. ¿Fueron destruidos, están extraviados o forman parte de una colección privada?