El coleccionista antropolÃ³gico

Archer Milton Huntington (1870-1955) fue el coleccionista de arte hispánico más importante de América y, en 1904, cuando tenía 34 años, fundó la Hispanic Society of America en Nueva York. Hasta el día de hoy todavía está pendiente una rigurosa monografía de este famoso coleccionista que muestre sus auténticas raíces intelectuales, su hispanidad o el carácter de su colección.

Algunas de sus biografías hacen referencia a una anécdota pintoresca al afirmar que el interés de Huntington por España se originó con la lectura de «Zincali: an account of the gypsies of Spain» (1926), de George Borrow. Cuando en verdad su interés por la cultura de España habría que relacionarlo con la potente corriente hispanista propulsada por Georges Ticknor, William Prescott, Chandler Post, Walter William Cook, entre otros, en los siglos XIX y XX.

Un aspecto de la actividad de Huntington que tal vez no haya sido suficientemente analizado es su interés por los nuevos planteamientos de las humanidades, particularmente la antropología. Perspectiva que lo convirtió en uno de los más originales y destacados coleccionistas de arte hispánico de los Estados Unidos, reuniendo una magnífica y variopinta colección de colecciones, formada por libros, pinturas, esculturas, dibujos, fotografías, muebles, tejidos, piezas arqueológicas, monedas... Si se ilumina su colección a la luz de estas premisas se comprenderá que en algunas ocasiones desdeñara obras estelares prefiriendo otras de segundo rango pero que permitían completar un segmento de la colección y hacer elocuente su propio discurso.

Además, cabe considerar a Huntington un coleccionista diferente de otros de la Guilded Age, o Edad Dorada, como John P. Morgan, Henry C. Frick o Louisine Havemeyer, los cuales, aunque también se sintieron atraídos por el horizonte hispánico, su interés estuvo muy por debajo del de Huntington. Un tópico que suele repetirse es que Huntington nunca compró objetos de arte en España. Afirmación que queda desmentida por documentos de primera mano que demuestran la existencia de una potente red de agentes o marchantes de arte que estaban a su servicio. Algunos de ellos fueron profesionales como Joseph Duveen, Bernard Berenson, Arthur Byne o los Seligman. Había también artistas, como Ricardo y Raimundo de Madrazo; historiadores del arte, como José Pijoan; o académicos como José Gestoso.

A modo de colofón cabe decir que el mayor reconocimiento de este galardón consiste en visitar la exposición de la Hispanic Society en el Museo del Prado y disfrutar de cada una de sus magníficas obras.