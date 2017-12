El catálogo razonado de pintura de Dalí, completo y accesible de forma gratuita Después de 17 años de trabajo, la Fundación Gala-Salvador Dalí acaba de publicar en su web el último tramo, desde 1965 hasta su último año de producción, 1983, que incluye 233 obras

La Fundación Gala-Salvador Dalí acaba de anunciar en el Teatro-Museo Dalí de Figueres la publicación «online» del último tramo del Catálogo Razonado de Pinturas de Salvador Dalí, tras 17 años de análisis e investigación.

Esta etapa comprende desde 1965 hasta su último año de producción, 1983 e incluye 233 obras. Con ella, casi por primera vez, se sigue la numerosa producción artística de los últimos años de su vida y se puede apreciar como, primero Púbol y después el Teatro Museo de Figueres, centran la atención del artista.

En total, las obras catalogadas a día de hoy son 1.000. Desde la Fundación matizan que hay pinturas formadas por dos elementos, como las esteroscopías, que han contado como unidad. Asimismo, afirman que no han incluido obras de las que no tenían suficiente información.

«Eso no significa que no sean atribuibles a Dalí, sino que las informaciones de las que disponemos no nos permiten asegurar con certeza que las piezas sean obras del artista. Es por este motivo que el Catálogo Razonado de Pinturas de Salvador Dalí se ha diseñado como un estudio continuado, un "work in progress", un trabajo vivo que necesita actualizaciones periódicas», aclaran desde la institución.

El proyecto de investigación, de carácter científico, arrancaba en el año 2000. Con la publicación en la web de la Fundación de este último tramo, a lo que hay que unir una actualización de los anteriores, la catalogación y el estudio completo de las pinturas de Salvador Dalí es accesible de forma universal y gratuita (podrá consultarse en cuatro idiomas: castellano, catalán, inglés y francés).

De este modo, se establece el corpus de la obra pictórica daliniana comprendida entre los años 1910 y 1983. La primera publicación se produjo en mayo de 2004, con 267 obras de los años 1910-1929. Después vino el segundo tramo, en enero de 2007: 222 obras de 1930-1939. A continuación vendrían los años 1940-1951, con 140 obras (mayo de 2011), y 1952-1964 con 138 (mayo de 2014), para finalizar con esta de diciembre de 2017 (233 obras, 1965-1983)

Así el Catálogo se convierte en una herramienta de consulta imprescindible para todos aquellos que quieran profundizar en el conocimiento de la actividad artística del pintor.

Además de la última etapa del genio, la Fundación también ha presentado una actualización del diseño de la página que contiene el catálogo bajo dos máximas: la optimización de la visualización y de la conexión entre informaciones. Así, la nueva visualización del listado de pinturas en formato de mosaico favorece el reconocimiento inmediato de la obra y permite tener una mirada global sobre el proceso artístico del pintor. Ahora, también, desde la ficha de una pintura es posible interrelacionar informaciones del catálogo.