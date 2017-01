El «Guernica» de Picasso, icono del arte contemporáneo y símbolo del horror de la guerra, cumple 80 años y 25 de su llegada al Museo Reina Sofía, cuyo director, Manuel Borja-Villel, dice tajante que mover el cuadro de lugar, como llevarlo al Prado, «sería un error histórico, museográfico y social». Borja Villel responde así a la idea que defiende el todavía director del Museo del Prado, Miguel Zugaza, cuando habla de llevar la obra de Picasso al Salón de Reinos, que está en proceso de rehabilitación para ampliar la gran pinacoteca.

«Obviamente, el Reina Sofía se hizo a partir de la existencia del "Guernica" y de la existencia de las vanguardias históricas. No tendría ningún sentido, no solo aquí, sino también en otras partes del mundo, donde se dan estos debates, porque los museos de arte clásico tienen una metodología, una forma de entender la historia y los museos de arte moderno otra», argumenta. «La historia -continúa- no puede ser cortada como una salchicha y y que unos elementos pasen de un lugar a otro. El periodo moderno y contemporáneo tienen unas características determinadas que son las que cubre el Reina Sofía», precisa Borja-Villel, que lleva desde 2008 dirigiendo uno de los museos de arte moderno y contemporáneo más internacional.

Código de Buenas Prácticas

Borja-Villel fue el primer director de un gran museo que se nombró siguiendo el Código de Buenas Prácticas, por un concurso que evaluó un comité de expertos, una metodología que también le gustaría que se aplicara para elegir al nuevo director del Museo del Prado, tras la marcha de Miguel Zugaza, que anunció que este 2017 abandonará su cargo. «No me corresponde a mí decir lo que se tiene que hacer -aclara-, pero creo que se sería bueno que se hiciera por concurso público. Estoy a favor de las buenas prácticas», sostiene.

Este mes Borja-Villel cumple 9 años al frente del museo -su contrato es por 5 años, renovables por el mismo periodo otras dos veces- y hace un balance positivo. «Hemos conseguido una serie de logros -reconoce-, como el replanteamiento de la colección, una ley propia que hay que seguir desarrollando y el trabajo en red. Se ha mejorado la autofinanciación y queda completar la colección, que debe incluir el tema de la arquitectura incluyendo la ciudad».

Coleccionistas

Y entre los retos a conseguir, el director del Reina Sofía destaca su deseo de consolidar una red internacional, «no solo entre instituciones y de centros -dice-, sino también con una comunidad de coleccionistas que luego sean capaces de donar obras al museo. No se puede olvidar -recuerda- que los museos, sobre todo los americanos, se conforman a partir de comunidades que entienden que hay que devolver a la sociedad lo que ésta te ha dado y hay comunidades de coleccionistas muy potentes cuyas colecciones terminan siendo públicas». También hay es una cuestión de educación y hay que generar comunidades de coleccionistas: «Eso es fundamental», precisa.

Pero Borja-Villel también pide una buena Ley de Mecenazgo. «Esto sería básico para ayudar a la financiación de las instituciones públicas», sostiene. «Antes íbamos buscando obras y ahora vamos buscando coleccionistas porque hay una serie de piezas que no están al alcance de los museos públicos. Hay tanta disparidad entre los precios que estamos buscando otros modelo», recalca.

Visitantes y presupuesto

El Museo Reina Sofía ha superado los tres millones de visitas en 2016. «Hay más visitantes y se ve también más gente en todos los museos y en todos los sitios no hay que más que mirar la calle y se se ve que todo está lleno», dice. El centro de arte, que en 2016 tuvo en los presupuestos del Estado un 36,6 por ciento de aportación, un 0,7 por ciento más que en 2015, es uno de los grandes museos contemporáneos del mundo y tiene una situación privilegiada, según su director.

«Digamos que siempre ha habido una historia que se ha contado a partir de París y Nueva York; a partir de los centros hegemónicos culturales. El Reina Sofía tiene la posibilidad de ocupar el lugar de contar otras historias, las de la modernidad en una época global, en un mundo que se ha hecho pequeño». El Reina Sofía, concluye, «puede tener un papel más importante, si cabe, y este es el papel que queremos reforzar» y en ese sentido pide al Gobierno que «potencie» instituciones como la suya.