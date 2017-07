El arte y la arqueología en Ática, en vilo por una huelga

El Ministerio de Cultura de Grecia se enfrenta con un nuevo quebradero de cabeza este fin de semana: la Confederación Panhelénica de trabajadores de su ministerio ha convocado una huelga general este fin de semana, uno de los mas turísticos del año, para todos los museos y sitios arqueológicos de la región de Ática. Incluye sitios arqueológicos como la Acrópolis y el Templo de Poseidón en Súnion, el nuevo Museo de la Acrópolis y el Arqueológico Nacional.

Las reivindicaciones de los trabajadores forman una lista larguísima: comienza con la exigencia de la contratación inmediata de 33 arqueólogos y 200 guardianes de museos, algo que ya prometió oficialmente el primer ministro Alexis Tsipras en diciembre pasado. Pero también la solución de muchos otros temas pendientes, como el marco operativo y la financiación del personal del ministerio, su mutua y cuales serán los derechos adquiridos de los trabajadores empleados en la vigilancia de museos y sitios arqueológicos de todo el país, sus horas extras etc.

El Secretario General de esta Confederación, Yanis Mavrikopulos, ha declarado a los medios griegos que «los museos y sitios arqueológicos permanecerán cerrados (en Ática) si no hay respuesta de la cúpula del ministerio». Porque desde el 2010 y las primeras reformas impuestas por los acreedores, ha disminuido notablemente los funcionarios griegos y especialmente el personal contratado de este ministerio, prejubilándose la gran parte de sus funcionarios mas experimentados y aumentando el número de museos y de horas abiertos al público.

Cambios de ministros

Ello se ha visto aún mas dificultado por la gestión cultural del actual gobierno: desde enero del 2015 Tsipras ha nombrado a tres ministros distintos. La actual Ministra de Cultura y Deporte, Lydia Koniórdu, es una popular actriz con mucha experiencia en el campo del teatro pero ninguna en el sútil arte de lidiar con problemas administrativos, funcionarios indignados a los que se ha recortado mas de un 40% el sueldo y sindicalistas con cada día menos poder. Y el ministerio se ocupa de mas de cien museos arqueológicos en todo el país, treinta museos bizantinos, otros cien más de distintas categorías. Se añaden los más de setenta sitios arqueológicos a nivel nacional. Y en la mayoría de los museos importantes y sitios arqueológicos principales (Acrópolis, Súnion, Knosos en Creta, Delfos y Olimpia) se intenta que estén abiertos hasta las cinco y en muchos casos hasta más tarde. Y la propia Lydia Koniordou prometió en mayo que comenzaba el proceso para aplicar el billete electrónico (solo funciona en el Museo de la Acrópolis).

Protestas del sector turístico y hotelero

El Presidente de la Confederación de Turismo (SETE), Yanis Retsos, ha enviado una carta tanto a la ministra de Cultura como a la de Turismo, Elena Kundurá, solicitando que se tomen las medidas necesarias para evitar estas huelgas y conseguir que tanto museos como sitios arqueológicos de Atica funcionen con normalidad este fin de semana. Lo mismo ha hecho la Federación de las Asociaciones de Turismo y Agencias de Viaje, que destacan que el último fin de semana de julio Atenas y sus alrededores están llenos de turistas con un horario muy concreto y con reservas hechas y pagadas que deberán de ser cambiadas. Eso sin contar con los cruceros que atracan a diario en el puerto del Pireo. Ya llevaban tiempo solicitando la posibilidad de efectuar reservas electrónicas, para evitar las largas colas ante la Acrópolis o Knosos por ejemplo, bajo temperaturas que superan a diario los 35 grados a la sombra.

Elpida, una guía oficial ateniense que tiene ya reservados sus grupos para la visita de la Acrópolis y de su museo, está al borde del ataque de nervios: «Tengo a cuatro grupos este fin de semana, sin margen alguno para cambiar sus vacaciones. No se pueden ir sin hacer estas visitas y no sé que pasará. Los trabajadores del ministerio tienen razón en muchas cosas, pero esto es un chantaje. Estas cosas se pactan en invierno, no ahora». Vanguelis, dueño de una agencia de viajes cercana a la Plaza de la Constitución, está buscando soluciones alternativas: «Voy a ofrecer un programa alternativo con el crucerito de las tres islas en un día (Poros, Egina, Hydra) y una excursión en autobús a Maratón y después a la playa al día siguiente. Pero no sé si la aceptarán mis clientes». La ministra tiene ahora dos días para negociar una solución que no cree mas problemas, en un año en el que el turismo ha aumentado aun mas que el año pasado: el Secretario General del Organismo de Turismo griego EOT Dimitris Trifonopulos afirmó en el Foro Económico de Delfos en el mes de marzo que este año se esperan mas de treinta millones de turistas en este país de poco mas de 10 millones de habitantes. Y en un país sin industria, el sector turístico es una fuente importantísima de ingresos.