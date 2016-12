Alicia Koplowitz - ABC

La empresaria Alicia Koplowitz se suma a los coleccionistas españoles que han decidido mostrar al público sus obras más preciadas. En los últimos años han visto la luz destacadas colecciones privadas de este país, como las de la Casa de Alba y Juan Abelló. Ambas, tras exhibirse en el Ayuntamiento de Madrid, pusieron rumbo al Meadows Museum de Dallas. Es ahora Alicia Koplowitz la que rompe el hermetismo de su colección. Ayer se anunció que, del 3 de marzo al 10 de junio de 2017, una selección de 53 obras de 34 artistas se exhibirá en el Museo Jacquemart-André de París. Es propiedad, junto a otras pinacotecas de la capital francesa, como el Marmottan Monet, del Instituto de Francia. Aunque Alicia Koplowitz suele prestar obras para grandes exposiciones, es la primera vez que se exhibe un conjunto tan relevante en número y calidad.

«La condesa de Haro», de Goya. Detalle - © Colección Alicia Koplowitz-Grupo Omega Capital

Este medio centenar de piezas conformarán la exposición «De Zurbarán a Rothko. Colección Alicia Koplowitz-Grupo Omega Capital». Sus comisarios, Pablo Melendo y Pierre Curie, han seleccionado entre los fondos atesorados por la empresaria, coleccionista y miembro del Patronato del Museo del Prado cuatro esculturas de la época griega y romana, junto a obras que abarcan del siglo XVI al siglo XX de artistas de la talla de Luis de Morales, el «Divino»; Zurbarán, Pantoja de la Cruz y Goya; Antonio Joli (presente con dos vistas de Madrid), los Tiepolo (Lorenzo, Giovanni Battista y Giovanni Domenico), así como algunas de las hermosas vedute de Canaletto y Guardi.

«La pelirroja con colgante», de Modigliani. Detalle - © Colección Alicia Koplowitz-Grupo Omega Capital

En la nómina de obras que viajarán a París, una naturaleza muerta de Van Gogh; «Mujeres en la ribera del río», de Gauguin; «La Liseuse», de Toulouse-Lautrec; tres obras de Picasso (un dibujo de 1900 y dos óleos de 1906 y 1921: «Demi-nu à la cruche» y «Tête et main de femme»); una acuarela de Egon Schiele; «Violon et journal», de Juan Gris; «Femme au grand chapeau», de Van Dongen; «La pelirroja con colgante», de Modigliani; dos esculturas de Julio González... No faltan piezas de Antoni Tàpies, Antonio López, Miquel Barceló, David Smith, Giacometti, Louise Bourgeois, Lucian Freud, De Kooning y Rothko, entre otros grandes nombres del arte moderno y contemporáneo que baten récords en el mercado internacional.