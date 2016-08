«VRPolis», representante español en la Bienal del Diseño de Londres

Este año llega la I Edición de la Bienal del Diseño de Londres bajo el lema «Utopia by Design», en la cual España se verá representada por el proyecto de realidad virtual «VRPolis. Diving into the Europe», creado por la productora DímeloaMí y apoyado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el Ayuntamiento de Santander, entre otros.

El proyecto se centra en un futuro próximo y en cómo podrán ser las ciudades de densidad media dentro de 100 años. Se trata pues, de un «ejercicio de creatividad y reflexión que permitirá a los ciudadanos visualizar cómo la tecnificación urbanística puede contribuir a optimizar recursos y evitar la contaminación, mejorando la habitabilidad y el bienestar», según un comunicado del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

El evento, que tendrá lugar del 7 al 27 de septiembre, coincidirá además con la reputada Feria del Diseño que cada año se celebra en esta ciudad. Esto hará de la capital británica un punto de encuentro «fundamental para diseñadores, especialistas en innovación e instituciones culturales».

¿Por qué Santander?

La ciudad seleccionada para el proyecto de realidad virtual es Santander, debido a su implicación con la innovación a través de su programa «Smart City» («Ciudad inteligente»). Así pues, «Santander 2100» se ha centrado en seleccionar los puntos más importantes de la ciudad, como son el puerto o la bahía, para después filmarlos en 360º, modelarlos y diseñarlos en tres dimensiones.

Finalmente, estos han sido transformados en esa visión futura de la metrópoli, lo que ha dado lugar a una pieza de realidad virtual de 3 minutos, «capaz de sumergir al visitante en un hábitat imaginario».

«Se centra en la exploración sensitiva a través de gafas de realidad virtual»

En concreto, el proyecto español se centrará en la exploración sensitiva a través de gafas de realidad virtual, ya que la instalación introduce al visitante en la experiencia a través de una sala inmersiva consistente en una estructura octogonal forrada con hilos de colores que recrea un túnel del tiempo.

A continuación, se accede a un espacio luminoso donde se expone toda la información relativa a la experiencia que vivirá el visitante, dando paso a una habitación oscura en la que se encuentran los puestos de visionado con gafas de realidad virtual.