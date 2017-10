La Reina: «Uno el periodismo riguroso al compromiso con la democracia y con la libertad» Discurso íntegro de Doña Letizia con motivo de los Premios Internacionales de Periodismo de ABC

26/10/2017 21:45h Actualizado: 26/10/2017 21:45h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Buenas noches.

Querría primero trasladarles todo el afecto del Rey, que no puede hoy acompañarnos por razones que –estoy segura- todos comprenden.

Por mi parte, estoy encantada de acudir a estos premios casi centenarios del diario ABC para honrar la labor de nuestros tres galardonados y, por extensión, para recordar la vigencia de que la prensa –el periodismo, los periodistas- sea, seáis, esa referencia estable y rigurosa.

Hombre de memoria prodigiosa y gran conversador, José Luis Garci es un verdadero amante del cine, además de un director, creador y divulgador incansable, guionista, escritor, editor…Garci es un narrador. Recibe el premio Mariano de Cavia por un artículo sobre el asturiano Gil Parrondo, uno de nuestros mejores directores artísticos de ese arte total que es el cine.

Este año el Luca de Tena es para el director de uno de los diarios históricos y más influyentes de América Latina, «El Mercurio». Cristián Zegers dirige este periódico desde hace una década y hace unos meses, en mayo, cuando una redactora de ABC charlaba con él a cuenta del galardón, mostraba Zegers su rechazo al periodismo militante. Zegers habla de moderación y de cómo el periodismo pierde su razón de ser cuando, según sus palabras, se convierte en barricada.

El trío ganador lo cierra Andrés Rábago, El Roto, pintor, historietista, dibujante, poeta satírico, observador del mundo. Desde el diario El País, nos lanza cada día una sacudida de humorismo, (que –como la felicidad, decía Ophüls- no tiene por qué ser alegre), para alertar la conciencia sobre una realidad a menudo anestésica. La viñeta premiada -la tienen delante, creo- no requiere interpretación. Sólo atención plena.

El Garci director de cine y guionista habla por boca de un personaje: uno no envejece cuando ama. No recuerdo la película, pero sí me sirven sus palabras, si me lo permiten, para renovar con nuevas energías y aires de juventud lozana el amor por un oficio, el del periodismo riguroso, que uno –indisolublemente- al compromiso con la democracia y con la libertad.

Muchas gracias.