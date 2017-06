El Â«Pueblo PitufoÂ» de MÃ¡laga tendrÃ¡ que pagar el 12% de sus ingresos a los herederos de su creador

Desde que en 2011 Júcar (Málaga) se convirtiese en el «Pueblo Pitufo», el municipio recibe unas 50.000 visitas al año. Sin embargo, ahora tendrá que compartir los beneficios generados por su nueva imagen con los herederos de Peyo, el creador de las famosas criaturas azules.

En concreto, deberán abonar el 12% de los ingresos generados por los productos y servicios que comercialice con la imagen de los pitufos. Era una exigencia que ya existía, pero que no se estaba cumpliendo. Según he explicado a EFE el alcalde de la localidad, Francisco Lozano (PP), «la empresa que gestiona los derechos de autor de Peyo, International Merchandising Promotion & Service (IMPS), demanda este porcentaje desde el comienzo, pero no se estaba realizando el pago».

Ha sido con la llegada de Lozano al Ayuntamiento cuando se ha llegado a un acuerdo por los derechos de autor, firmando un contrato con IMPS. Ahora, Lozano ha aclarado que «si se percibe dinero por alguna actividad relacionada con los Pitufos, como la venta de productos o algún servicio, hay que abonar esta cuantía por derechos de autor».

En la misma línea, el alcalde ha explicado que «desde IMPS también solicitan que se usen sólo imágenes oficiales con el interés de mantener la esencia de Peyo», por lo que «se han retirado algunos elementos que no eran acordes».

Sin embargo, gracias a una subvención de la Diputación de Málaga de 300.000 euros «se van a colocar nuevas imágenes y pinturas en tres dimensiones por el pueblo y se van a estrenar vinilos oficiales».