Pink Martini presenta su nuevo disco «Je dis oui!»

Con Thomas Lauderdale y China Forbes al frente, PINK MARTINI vuelve a España para ofrecer dos únicos conciertos en Madrid y Barcelona. Con motivo de su nuevo disco «Je Dis Oui!», la banda de Portland se ha embarcado en una gira mundial para presentar el nuevo espectáculo donde, además de las canciones nuevas, repasarán todos sus éxitos.

Con más de 3 millones de discos vendidos, PINK MARTINI volverá a hacer las delicias del público español a través de su música universal. Canciones conocidas por todos, además de los éxitos propios de la banda plurilingüe y multicultural que ha creado su propio estilo a través de la renovación de los clásicos. Serán dos conciertos únicos en los que PINK MARTINI volverá a ofrecer su glamour y su alegría inconfundibles.

Fecha de las actuaciones MADRID – TEATRO CIRCO PRICE - 23 DE JULIO - 21:30 BARCELONA – TEATRO COLISEUM - 24 DE JULIO – 21.30

«Je dis oui!»

Una aventura alrededor del mundo, el noveno álbum de estudio de Pink Martini «Je Dis Oui!», incluye una lista de quince canciones -muchas de ellas originales- en Francés, Farsi, Armenio, Portugués, Árabe, Turco, Xhosa e Inglés, y reafirma afirma el espíritu global que ha definido su sello desde hace 22 años. Je dis oui -«Yo digo sí» en francés -es el mantra optimista del coro de «Joli garçon» (niño bonito), una de las tres canciones co-escritas por la banda para la película Souvenir, protagonizada por la legendaria actriz francés Isabelle Huppert. Además hay canciones cantadas por las dos cantantes del grupo CHINA FORBES y STORM LARGE.

«Je dis oui!» incluye voces invitadas, ARI SHAPIRO de NPR (que canta una nueva versión en árabe de «La Soledad» del primer álbum de la banda), y RUFUS WAINWRIGHT, quien canta una versión impresionante del clásico de Rodgers & Hart «Blue Moon». El álbum también marca el debut de dos viejos amigos de la banda: IKRAM GOLDMAN, gurú de la moda y KATHLEEN SAADAT activista de derechos civiles.

PINK MARTINI

En 1994 en Portland (Oregón, EE.UU), su ciudad natal, Thomas Lauderdale se dedicaba al mundo de la política, creyendo que acabaría presentándose a las elecciones municipales como alcalde. Como otros incipientes y ávidos políticos, fue a todo evento de recaudación de fondos, pero se encontró con una música apabullante, sin gracia ni clase, ruidosa y nada apropiada para estos eventos. Inspirándose en otros estilos musicales del mundo – mezclando géneros de música clásica, jazz, y pop «del de antes»- y queriendo ser del gusto tanto de conservadores como liberales, fundó la «pequeñaorquesta» Pink Martini en 1994 para tocar una música más bonita y diversa en los susodichos eventos para causas como derechos civiles, vivienda asequible, bibliotecas públicas, plataformas de retransmisión públicas, educación, y parques.

Thomas Lauderdale y China Forbes - ABC

Un año más tarde, Lauderdale contactó a China Forbes, una compañera suya de clase de Harvard que por aquel entoncesvivía en Nueva York, y le pidió que se uniera a Pink Martini. Comenzaron a escribir canciones juntos. De repente, su primera canción, «Sympathique», se convirtió en todo un éxito, obtuvo la nominación de «canción del año» y a día de hoy sigue siendo consigna común entre los obreros franceses cuando hacen huelga («Je ne veux pas travailler» - en español, «no quiero trabajar»).

«Todos los (integrantes) de Pink Martini hemos estudiado tanto diferentes lenguajes como estilos musicales de distintas partes del mundo», dice Lauderdale. «Así que inevitablemente, nuestro repertorio es extremadamente variado. En un instante, es como si estuvieras en un desfile de samba en Río de Janeiro, y al momento siguiente estás en una sala de conciertos francesa de los años 30 o en un palacio napolitano. Es un poco como un documental de viajes. Somos una banda muy americana, pero pasamos mucho tiempo en el extranjero y por esto mismo tenemos la oportunidad de mostrar una América en su sentido más amplio, más diverso... la América que sigue siendo el país más heterogéneamente poblado del mundo... formado por gentes de todos los países, todos los lenguajes, todas las religiones».

Compuesto por una docena de integrantes, Pink Martini representa su repertorio plurilingüe en escenarios y salas de conciertos en multitud de países europeos, del Norte de África, de Oriente Medio y otros países asiáticos, Australia, Nueva Zelanda, Latinoamérica y Norteamérica. Pink Martini debutó en Europa en el Festival de Cannes de 1997 y su debut con orquesta fue con la Sinfónica de Oregón en 1998, a las órdenes de Norman Leyden. Desde entonces, el grupo ha tocado con más de 50 orquestas de otros lugares del mundo, incluyendo múltiples encuentros con la Filarmónica de Los Ángeles en el anfiteatro Hollywood Bowl, la orquesta Boston Pops, la Sinfónica Nacional de los EE.UU. en el Kennedy Center, la Sinfónica de San Francisco, y la Orquesta de Conciertos de la BBC. Entre otras apariciones, destacan la inauguración del Walt Disney Music Hall diseñado por Frank Gehry junto con la Filarmónica de Los Ángeles, donde repitieron en las Nocheviejas del 2003, 2004, 2008 y 2011 con las entradas agotadas; dos conciertos en elneoyorquino Carnegie Hall también con aforo completo; la fiesta de reapertura del Museo de Arte Moderno de Nueva York después de su reforma; el Baile del Gobernador, la fiesta de después de la entrega de premios Óscar del 2008, la inauguración del Festival de Sydney en Australia; dos conciertos, también con las localidades agotadas, en el prestigioso Teatro Olympia de París; en2012 para la celebración de los diez años de trabajo del diseñador Alber Elbaz para la firma Lanvin.

El álbum de debut de Pink Martini, «Sympathique», fue lanzado de forma independiente a través del sello discográfico Heinz, que toma el nombre de el perro de Lauderdale y espropiedad del grupo. Rápidamente se convirtió en un éxito internacional, obteniendo nominaciones en los premios franceses Victoires de la Musique, amejor canción y mejor artista novel en el 2000.

Pink Martini saca al mercado «Hang On Little Tomato» en 2004, «Hey Eugene!» en 2007 y «Splendor In The Grass» en 2009. En noviembre del 2009, el grupo lanzó «Joy To The World», un álbum navideño que incluye canciones de diversas partes del mundo. «Joy To The World» recibió alabanzas de la crítica y los cinco álbumes han recibido la certificación de disco de oro en Francia, Canadá, Grecia y Turquía.

En otoño del 2011, lanzan otros dosálbumes: «A Retrospective», una colección de las canciones más populares de su carrera de diecisiete años, mas ocho canciones que no habían salido a la luz antes; el otro álbum, 1969, ha obtenido disco de platino en Japón, alcanzando el número dos de las listas japonesas, y el diario nipón «Japan Times» alabando «el amor y respeto que Saori Yuki y Pink Martini sienten por el pop brilla en todas y cada una de las canciones». La publicación de 1969 posiciona por primera vez a un artista japonés en el chart de Billboard desde que que Kyu Sakamoto publicara «Sukiyaki» en 1963.

La banda ha colaborado con numerosos artistas como Jimmy Scott, Carol Channing, Rufus Wainwright, Martha Wainwright, Jane Powell, Henri Salvador, Chavela Vargas, el performer neoyorquino Joey Arias, el titiritero Basil Twist, Georges Moustaki, Michael Feinstein, el cineasta Gus Van Sant, Courtney Taylor Taylor de los Dandy Warhols, el clarinetista y director de orquesta Norman Leyden, el legendario nipón Hiroshi Wada, la actriz y cantautora italiana Alba Clemente, el dj Johnny Dynell, Chi Chi Valenti, el reparto original de Barrio Sésamo, la Bonita Vista High School Marching Band de Chula Vista (California), y el Coro Juvenil del Pacífico de Portland.

La cantante Storm Large comienza a colaborar con Pink Martini en marzo del 2011, cuando China Forbes tuvo que ausentarse del grupo temporalmente por una operación de cuerdas vocales. En la actualidad, ambas siguen cantando con Pink Martini.

Pink Martini posee una lista de ilustres artistas invitados con los que colabora con frecuencia: el corresponsal de la NPR en la Casa Blanca, Ari Shapiro; Ida Rae Cahana (quien fue jazan -un cantante de música religiosa judía- en la Sinagoga Central de Nueva York durante nueve años), el instrumentista de koto MasumiTimson, la arpista Maureen Love, la acordeonista Patricia Costa Kim, y Kim Hastreiter (redactora jefe y editora del Paper Magazine). Muy recientemente, los cuatro bisnietos de Maria y Georg Von Trapp (la familia que inspirara Sonrisas y Lágrimas) actuaron con Pink Martini y tienen entre manos un proyecto de álbum conjunto con el grupo.

En enero del 2012, Thomas Lauderdale comenzó a trabajar en el séptimo disco de estudio, donde ha grabado la canción Smile, de Charles Chaplin junto con la legendaria actriz de 94 años PhyllisDiller. El nuevo disco, titulado Get Happy, se publica en todo el mundo el 24 de septiembre de 2013 y contiene 16 canciones en 9 idiomas. La amada vocalista China Forbes lidera las voces del disco y se une a su nueva co-vocalista, Storm Large, quien graba por primera vez con la banda. Junto a ellas un desfile de invitados especiales como Rufus Wainwright, Philippe Katerine, Meow Meow, The von Trapps & Ari Shapiro.