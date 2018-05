Una nueva teoría revela cómo se movieron las piedra de Stonehenge

Stonehenge es un monumento megalítico tan antiguo (siglo XX a.C.) como atractivo. Siempre ha suscitado preguntas entre los investigadores. Una de ellas, quizá la más evidente, es cómo llegaron aquellos bloques de piedra al lugar.

Bian John, un científico galés, afirma ahora haber resuelto el misterio de cómo se movieron las famosas piedras. Según él, llegaron a la zona hace 500.000 años gracias a un glaciar que «las llevó» desde una cantera de Gales hasta la llanura de Salisbury.

Hasta ahora se pensaba que habían llegado al lugar hace «tan solo» 5.000 años, aunque no se sabía cómo aquellos individuos de la edad de piedra pudieron lograr tal hazaña.

So you think there are #Stonehenge#bluestone quarries in Pembrokeshire? Think again -- and read the book which explores the facts and the fictions, and looks carefully at the balance of probabilities pic.twitter.com/n4So5iiF9y