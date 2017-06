Muere Anita Pallenberg, musa de los Rolling Stones

Anita Pallenberg, incónica modelo italiana, falleció el martes 13 de junio por causas desconocidas. Fue su amiga Stella Schnabel la encargada de anunciar el deceso de la actriz de 73 años en las redes sociales.

"Nunca he conocido a una mujer como tú Anita. No creo que haya nadie en este universo como tú. Nadie me ha entendido tan bien", escribió la hija del cineasta y pintor Julian Schnabel junto a una foto de ambas abrazadas. "Gracias por las lecciones más importantes - porque son siempre cambiantes y definitivas. Como tú. Todos estamos cantando para ti, como te gustaba. Vete en paz mi madre romana, siempre estarás en mi corazón", añadió.

Nacida en la ciudad de Roma, Anita fue maniquí, actriz y diseñadora de moda, además de musa de los rockeros de los años 60 y 70. Fue conocida también por dos sonadas relaciones sentimentales con dos guitarristas de los Rolling Stones. Primero mantuvo una relación de dos años con Brian Jones y después fue la pareja formal de Keith Richars durante trece años. De este romance nacieron tres hijos: Marlon, Dandelion Angela y Tara Jo Jo, esta última fallecida de muerte súbita a los tres meses de su nacimiento. Fue este triste fallecimiento el desescadenante de la crisis de la pareja y su posterior separación.

La primera vez que se topó con la mítica banda británica fue en un concierto celebrado en Munich en 1965. Siempre se ha rumoreado que mantuvo una aventura con el cantante, Mick Jagger, con el que tenía una química también muy especial, aunque nunca fue confirmado por ambas partes.