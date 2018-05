Mentiras probadas y «fake news» sobre el tesoro del galeón San José Reacción furibunda de la ministra de Cultura, Mariana Garcés, por una entrevista en una radio colombiana sobre la investigación de ABC

La ministra de Cultura de Colombia, Mariana Garcés, ha tenido una reacción furibunda después de que la cadena RCN emitiera la primera entrevista sobre la investigación de ABC relativa al proyecto de explotación comercial del galeón San José, un buque español hundido en 1708 por buques ingleses. Quien firma esta crónica y lleva meses investigando el asunto comentó en directo las críticas de la comunidad científica internacional que alertan contra el peligro de destrucción de un patrimonio único.

Por medio de testimonios ydocumentos hemos demostrado las sombras y secretos de un proceso que acaba en paraísos fiscales y venderá el oro al peso a los cazatesoros. Lo principal es que no solo a nivel periodístico ese proyecto ha recibido críticas. La Procuraduría General de la Nación ya ha puesto en conocimiento del Gobierno de Colombia que ese proyecto vulnera la ley, como se afirma en un documento oficial al que tuvo acceso ABC.

El presidente Juan Manuel Santos y su ministra han tenido que emplearse a fondo para que, en los últimos días, diversos medios volvieran a contar su versión sin mención a estas críticas o sin contrastar si estaban fundadas. Pero nada desmienten de lo publicado por ABC. Resumimos aquí los datos fehacientes que pueden dar al traste con este proyecto personal de Santos que ha roto la seguridad jurídica en Colombia.

La investigación de ABC

Una de las más llamativas cuestiones demostradas por ABC es que la ministra explicó oficialmente en el Consejo de Patrimonio que había que comenzar la excavación del galeón antes de la salida de Santos del poder, porque ese era el trato. Para sostener esta afirmación, ABC se basaba en su conocimiento del acta del Consejo de Patrimonio celebrada en Bogotá el 21 de septiembre de 2017 y que fue firmado por la ministra.

[Consulta aquí completa el acta del Consejo Nacional de Patrimonio de Colombia y lee lo que dijo la ministra Mariana Garcés al final de la página 32 y el principio de la 33 del archivo pdf.]

Según se afirma en el acta, Mariana Garcés estaba preocupada por los plazos y afirma rotundamente que la empresa originadora «puso como condición al actual gobierno que las obras se iniciaran en el presente mandato». ¿Por qué no primó la seguridad en lugar de la prisa de la empresa por excavar? ¿No es la ministra de Cultura la encargada de asegurar que el Patrimnio Cultural recibe el mejor trato y no se pone en riesgo por las urgencias de una empresa cazatesoros?

El candidato Duque critica el proceso

El eco creciente de los reportajes de ABC llevó ayer al candidato a la presidencia de Colombia, Iván Duque, a introducir en tema del San José por primera vez en la campaña electoral. Duque se mostró desconfiado: «Hay muchas dudas que surgen en torno a ese proceso que parece vergonzoso y que se tienen que aclarar», dijo, y pidió concordancia con el derecho internacional y responsabilidad ante el patrimonio «con un museo en nuestro territorio que pueda tener hermandad con los museos de otros territorios, incluida España».

DESGUACE DEL GALEÓN. ABC estudió los términos del proyecto. El galeón tiene unos 10 millones de objetos, según el director de Patrimonio de Colombia, Ernesto Montenegro, y debe excavarse por contrato en 180 días, a 55.555 objetos diarios. Por mucha tecnología y cajas de gel que se usen, esa no es manera de documentar arqueológicamente un yacimiento. Se ve que la empresa MACS, la originadora, había impuesto numerosas condiciones para ampliar la ganancia. Los criterios aplicados para decidir que algo no es patrimonio y puede venderse incluyen las «cargas industriales» (todo objeto manufacturado no artístico) además de los bienes seriados (monedas, lingotes) y las cargas comerciales (piedras preciosas). En total, más del 80% del galeón será escrutado para su posible venta, de la que MACS puede recibir hasta el 50%. Además, según el punto 3.3 del contrato el metal con que se les pague será peritado al peso (unos 12 euros por moneda de plata), sin tener en cuenta su valor histórico. MACS podrá vender las monedas como objetos patrimoniales, pudiendo alcanzar mil dólares o más por pieza.

Movimientos de acciones entre MACS y Melanie Smit

EL ORO Y EL PARAÍSO FISCAL. La empresa es la clave del negocio fundado para explotar comercialmente el galeón. Según constató ABC con analistas, la empresa originadora, MACS (Maritime Archaeology Consultants Switzerland AG) está dirigida por un inversor, Ross Hyett, aunque se adivinan otros personajes entre bambalinas. La firma procede de Maritime Archaeology Consultants Ltd, fundada en 2013 y que desde 2016 está controlada desde las Islas Caimán, a una de cuyas firmas, Trans-Siberian Limited, fueron transferidas la mayoría de sus acciones. La persona que recibió las acciones en Caimán, Melanie Smith, es también la que firma la información económica de MACS que se entregó al Gobierno colombiano en enero de 2015. Es imposible conocer más detalles una vez traspasada esa frontera del paraíso fiscal. El contrato, por demás, está blindado y otorga ya un 20% por el hallazgo del galeón. La página web de la empresa ha sido retirada, pero era idéntica a la de Infinity, uno de su socios, cuya directora de operaciones es Melanie Smith. Un importante y complejo entramado.

CAZATESOROS DE CARRERA. El famoso «dream team» de los mejores arqueólogos del mundo que prometió Santos se ha quedado en un montón de cazatesoros, como también pudo probar ABC. A Mensun Bound, el hombre que decía que era de Oxford hasta que ABC probó que era mentira, se suma en el equipo directivo de la compañía Roger Dooley, conocido en Cuba como Roger Montañés porque ayudó a Fidel Castro a montar Carisub, una empresa de caza de tesoros de la Revolución. Además Manuel Almeida, restaurador que ha tenido tratos con otra empresa de cazatesoros: IMDI. Y Herman Moro (conocido como Germán Moro) trató de contratar oficiosamente arqueólogos de Francia y estuvo en España en 2017 preguntando por la Flota de 1605 con el fin de excavarla después del San José. Todo eso se ha probado en ABC con testimonios y documentos.

Cita en Wikipedia de una información contrastada por ABC Wikipedia y la Unesco respaldaron la información de ABC La página de Wikipedia sobre Mensun Bound, el cazatesoros de la empresa MACS que decía ser arqueólogo de Oxford, ha cambiado después de que ABC probó con el director de la Facultad de Arqueología oxoniense que en dicha universidad repudiaron sus métodos en 2000 y desde entonces no tiene ninguna relación con su departamento. Y la Unesco exigió por escrito a la empresa MACS que Manuel Almeida dejase de decir en el currículum de su web que era profesor de Unesco porque nunca lo ha sido, como también denunció ABC.

ARQUEÓLOGO REVOCADO. Por último, la Procuraduría General de la Nación ha pedido que se revoque el nombramiento del arqueólogo gubernamental del proyecto, porque mintió sobre su formación. Ernesto Montenegro aseguró tener un máster en Arqueología Subacuática cursado en Barcelona, cuando solo cursó un módulo. No cumple los estudios necesarios para el cargo. Además en una carta publicada por ABC, de 2012, se mostraba contrario a la venta de la carga del galeón. ¿Qué le hizo cambiar de criterio? Otra sombra...

[Consulta aquí la carta de Ernesto Montenegro enviada en 2012 y en la que se muestra contrario a la venta de piezas asociadas con el galeón San José]

