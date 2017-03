Méndez de Vigo espera que haya ley de mecenazgo al final de la legislatura

«No me voy a divertir con el "caso Palau", no me hace gracia ver que ocurre algo así en ninguna institución, y menos en una cultural». Así de tajante se ha mostrado Íñigo Méndez de Vigo, ministro de Educación Cultura y Deporte, en el Foro ABC al ser preguntado por la sentencia que se hará pública el miércoles.

En el primer Foro ABC que protagonizaba, el ministro Portavoz del Gobierno ha apostado por la futura aprobación de la, tantas veces reclamada por el sector, ley de mecenazgo y ha reiterado el compromiso del Ejecutivo de Rajoy de bajar el IVA de los espectáculos culturales en vivo.

«Les he dicho a diputados y senadores que este Gobierno presentará un proyecto de ley de mecenazgo cuando tenga la seguridad de que el contenido fiscal será aprobado, y eso será cuando la situación económica mejore», ha asegurado Méndez de Vigo en el turno de preguntas de los periodistas. Ante la cuestión, replanteada por Ángel Expósito, director y presentador de «La Tarde» de la Cope, de si existe una fecha concreta para la aprobación, el ministro de Cultura se ha referido «al final de la legislatura».

«No cuenten conmigo para hacer fuegos artificales. Si existe posibilidad fiscal, lo haré. La cultura hace mejores personas, es lo que nos compensa de muchas insatisfacciones, pero tenemos que cumplir con nuestra obligaciones», ha dicho Méndez de Vigo, rematando la cuestión.

Un solo Ministerio

Con respecto a la protección de la tauromaquia, el ministro de Cultura ha recordado que el Ejecutivo ha impedido la celebración de dos consultas por parte de sendos ayuntamientos. «No les hemos dado autorización», ha puntualizado Méndez de Vigo, quien además ha reiterado su compromiso de bajar al 10% el IVA «en todos los espectáculos culturales en vivo», incluidos los toros.

Por último, y ante la cuestión de si no es hora de separar cultura y educación, el titular de este Ministerio, tras reconocer que su postura no coincide «con la de ABC», ha asegurado que «Cultura y Educación están muy bien juntas». «Es importantísimo introducir la cultura en la educación y no debemos olvidar que la mayor parte de competencias culturales están en manos de las comunidades», ha rematado Méndez de Vigo, como cierre del Foro ABC.