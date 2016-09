Londres dice adiós a Fabric, el mítico club de la música electrónica

The Guardian

Trágico final para el club Fabric. Pese a los cientos de mensajes que llenaron las redes sociales con el hashtag #fabricmoments o la increíble cantidad de firmas recogidas en Change.org («Salva la noche de Londres»), el cierre del pub londinense, en un principio provisional, ha pasado a ser definitivo.

Entre los motivos de cierre del club, considerado por muchos como el epicentro de la música electrónica o la identidad de toda una generación, está la historia de dos jóvenes que fallecieron tras consumir drogas.

El alcalde de Londres,Sadiq Khan, ha retirado la licencia del local, no obstante, la decisión ha sido tomada por el distrito de Islington, al norte de la ciudad, que ven Fabric como una mancha en la noche londinense, poco segura y peligrosa para los ciudadanos. Ante esto, Khan ha confesado a «The Guardian» estar en contra del cierre del club: «No quiero que cierre Fabric. Quiero un ambiente en el que no solo preservemos nuestro patrimonio, sino que veamos abrir más locales. Pero no tengo ningún poder directo sobre el asunto».

Del mismo modo, Emily Thornberry, diputada representante de dicho distrito en el Parlamento, ha querido posicionarse y brindar todo su apoyo al club: «Debemos cuestionar la asunción de que el uso peligroso de drogas cesará simplemente si cerramos un club como Fabric».

¿Casos aislados?

Para los defensores de Fabric, el fallecimiento de los dos jóvenes es un hecho totalmente aislado que podría haber ocurrido en cualquiera de las otras discotecas de la ciudad. Sin embargo otros, como la policía, consideran que el club es un verdadero peligro, ya que no deja de aumentar el número de consumidores de éxtasis y los responsables de la seguridad del centro nunca han hecho nada por evitarlo.