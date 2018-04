Intelectuales españoles se plantan contra el separatismo

1. Antonio Banderas

En una amplia y reciente entrevista concedida a «The Guardian» con motivo del rodaje de la serie en la que da vida a Picasso, el actor Antonio Banderas no dudó en pronunciarse al ser preguntado sobre la situación vivida en España a raíz del conflicto provocado por el independentismo catalán. «Picasso habría permanecido del lado de la ley, de la Constitución. Es el lado en el que yo también estoy», dijo.

Y, al ser interrogado por la supuesta «violencia», en palabras del periodista inglés, del 1-O, el actor respondió con contundencia y un ápice de ironía:«Es mucho más complicado. Voy a meterme en problemas. Si tú eres quien lleva a mis hijos como escudos, a mis mayores como escudos, y quebrantas la ley, estás poniendo una cruz sobre ellos. Es un poco gracioso, ¿no? Hubo 900 personas heridas, ¿dónde están?», zanjó, para continuar hablando del genio malagueño.

2. Javier Cercas

Tras las apresuradas voces en defensa de Puigdemont que se escucharon en Alemania después de su detención, en las últimas horas han surgido otras que ayudan a la opinión pública alemana a entender realmente lo que pasa en Cataluña. Uno de los periódicos más favorables a los separatistas hasta el momento ha sido el «Süddeutsche Zeitung» y a él, precisamente, ha dirigido un artículo el escritor español Javier Cercas denunciando la actuación de los líderes independentistas catalanes, a los que acusa de haber protagonizado «un golpe de Estado, lo que no implica forzosamente violencia».

El artículo identifica como objetivo separatista «desviar la atención de las acusaciones de corrupción que pesaban sobre sus políticos». En septiembre de 2017, recuerda, el Parlamento regional aprobó la ley del referéndum, declarada luego inconstitucional, y la ley de transitoriedad, con las que se proponían «cambiar de arriba abajo el derecho democrático» para constituir la república catalana. Estas puntualizaciones, que en España pueden parecer de Perogrullo, son muy pertinentes en Alemania, donde el conflicto de Cataluña queda reducido a imágenes de violencia policial y separatistas con ramos de flores en los informativos de televisión. El hecho de que Cercas sea percibido por sus lectores alemanes como un perfil de izquierda nada sospechoso de ideas totalitarias añade credibilidad a sus explicaciones.

Delitos graves

Se trató de «un descarado ataque al Estado de derecho» y un «golpe de Estado», un intento de anular el orden legislativo vigente y sustituirlo por un nuevo orden ilegal. Los líderes independentistas detenidos «no son presos políticos, sino que están acusados de delitos graves, como rebelión, que se aplica a quienes intentan un golpe de Estado». «Ser elegido no otorga a nadie el derecho a derogar la democracia. Deberían recordarlo precisamente en Alemania». Cercas es consciente del precio que pagará: «Cuando un autor empieza a hablar de política, la gente deja de juzgarlo por sus novelas y lo juzga por sus opiniones». Como extremeño que vive en Gerona, reconoce que no supo ver a tiempo el monstruo «porque me daba miedo o vergüenza».

«Me pregunto por qué alemanes bienintencionados creen que España no es un Estado de derecho tras 40 años de democracia y 32 en la UE». Y remata: «Una Europa unida es la única utopía razonable frente al explosivo cóctel independentista que mezcla victimismo histórico, egoísmo económico y xenofobia».

3. Albert Boadella

El dramaturgo Albert Boadella, autoproclamado presidente de la plataforma Tabarnia, presentó ayer en Madrid su nuevo libro, «¡Viva Tabarnia!» (Espasa), que cuenta con prólogo del Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa y en el que reflexiona sobre la situación actual de Cataluña. Durante la rueda de prensa, Boadella aseguró que la «falta de decisión» del Gobierno del PP «la estamos pagando muy cara» y reprochó a Rajoy que permitiera el conato de referéndum, que no interviniera en el «adoctrinamiento» que se practica en las escuelas catalanas o que no tuviera preparada una «contraprogramación» desde la televisión pública a TV3, que calificó de televisión «golpista».

En su opinión, en el tema catalán «todo se ha hecho muy mal y las responsabilidades de los distintos gobiernos son inmensas». Boadella también culpó al expresidente Jordi Pujol de «fabricar» toda la estructura actual y, de hecho, le ve en el «origen» del catalanismo nacionalista: «Lo tenía en la cabeza antes de ser presidente».

Sobre lo que está por venir, el presidente de Tabarnia advirtió de que Cataluña puede ser una «brecha mortífera» para el conjunto de Europa y se refirió a países europeos que pueden estar interesados en «avivar» la situación catalana y en «desmontar» parte de la Unión Europea, que tiene sus «imperfecciones» pero, sin duda, es «nuestro mejor futuro».

Además de destacar el «peligro real» que Cataluña puede representar para Europa, Boadella afirmó que el catalanismo es «esencialmente xenofobia», aunque luego está el «folclore» para encubrirlo un poco, y explicó que esa xenofobia significa una «mirada de superioridad frente al resto de los españoles y una sensación desagradable de vivir junto a ellos».

Por todo ello, a juicio de Boadella, Tabarnia supone «oxígeno», una mirada satírica a los independentistas y un mensaje: «Si vamos a jugar al derecho a decidir, vamos a decidir todos».

4. Jordi Canal

A principios del siglo XX, el escritor austrohúngaro Franz Kafka escribió una novela inacabada titulada «Der Prozess», en español «El Proceso», de grandes tintes esperpénticos. Cien años después, el político español Artur Mas inició el denominado en catalán como «procés», cuya oda al absurdo habría hecho palidecer a Kafka. «En Cataluña ya no se sabe lo que está ocurriendo o lo que va a pasar», apunta el historiador Jordi Canal (Olot, 1964), que acaba de publicar «Con permiso de Kafka: el proceso independentista en Cataluña» (Península Atalaya). Sin desenlace aparente, Canal es uno de los muchos intelectuales catalanes que se han hartado de que usen su silencio en su contra.

¿Qué tiene que ocurrir para que termine el «procés»?

Hay que actuar con la Constitución y con la Ley, pero si la oposición al independentismo quiere ganar la batalla hay que ir más allá. Hay que hacer un trabajo de explicar lo que está ocurriendo en Cataluña fuera y dentro de nuestras fronteras. Es responsabilidad del Gobierno, pero también de la oposición, de los intelectuales y de toda la sociedad. España ha tenido una excesiva confianza en que quien tiene la razón no debe entrar a explicar las cosas. Gracias al silencio de la otra parte, los nacionalistas han ganado una y otra vez. Han construido con mentiras un discurso positivo, creído y atractivo. Una religión.

¿El silencio favorece al mentiroso?

Tu silencio es tu debilidad. El nacionalismo ha creído que el silencio del Estado español, la no respuesta judicial y política, era un signo de debilidad. Por eso, el año pasado los independentistas se sorprendieron tanto con la fortaleza del Estado. Pensaban que la aplicación del 155 iba a ser algo de grandes dimensiones... En este sentido, no hay que olvidar que el nacionalismo catalán tiene aires de superioridad. Se creen más modernos, más listos, más democráticos e incluso más ricos que el resto de España.

En su libro denuncia la perversión del lenguaje que vienen realizando los nacionalistas.

Hay un trabajo de construcción de una nueva lengua. Son tramposos con las palabras. Dicen que eran una nación antes de que existieran las naciones. Dicen que democracia es votar, pero en el franquismo también se votaba y había elecciones. Entienden libertad y respeto a las leyes de forma distinta al resto de españoles. Puigdemont habla de dialogar, pero, ¿a qué se refiere? ¿Sobre qué bases se va a dialogar? Yo tengo amplias dificultades para hablar del tema con amigos y familiares independentistas, porque no hablamos la misma lengua y falta un mínimo de racionalismo. Es imposible sentarse a dialogar así.

También dicen que su «revuelta» no es violenta.

El «procés» está entrando ahora en una vía de violencia física, con una kale borroka a la catalana. Sin embargo, hay que preguntarse qué entienden por violencia. Ellos cuando afirman que no ha habido violencia se refieren a violencia física. Pero violencia también es cuando, en 1993, empezaron a señalar a historiadores, a mí por ejemplo, como autores al servicio del Estado. La creación de listas negras, el pintar un lazo amarillo delante de la casa de alguien para señalar que es enemigo de la patria, intimidar, excluir a la gente en su comunidad... Eso también es un tipo de violencia. Ya hemos visto lo que pasa cuando se marca a la gente, lo vimos con ETA y en los años 30 cuando se señaló a una minoría en Europa.

En su libro desmiente que lo que ocurre en Cataluña tenga algo que ver con 1714 u otros episodios.

Soy muy reacio a ver continuaciones de larga duración en las sociedades. Nosotros los catalanes no tenemos casi nada en común con los catalanes de 1714. Es una invención como muchas otras del nacionalismo. Sí tenemos nexos con la Cataluña de la República e incluso la de finales del XIX, pero no con una sociedad medieval o moderna. Cataluña como estado y como nación no ha existido nunca.

Pero el nacionalismo defiende que Puigdemont es el 130 presidente de la Generalitat.

Sí, otra mentira. Porque no ha habido 129 presidentes antes. Eso forma parte de la reinvención de la historia de Cataluña. El nacionalismo ha sabido convencer a los historiadores de que trabajasen en crear esta historia mitológica. Proclamar que hubo una Cataluña como estado y como nación en la Edad Media; y además hacer creer que era algo institucional y democrático. Se buscan continuaciones justificadoras del momento presente.

Un discurso diferenciador, que también intenta ligar con la vieja Leyenda Negra en Europa. Es lo que estamos viendo ahora con esas discusiones en Alemania, con esa facilidad para decir que hay un déficit democrático y legal en España. Se proclaman como más democráticos que el resto de españoles.

Lo que sí es distinto respecto a la historia de otras regiones españolas es el éxito allí del nacionalismo periférico.

El nacionalismo catalán surge a finales del siglo XIX debido a tres factores. Primero; un momento propicio, con la Guerra de Cuba, la crisis industrial en Cataluña, atentados anarquistas, crisis de las Restauración. Segundo; por cierto fracaso español en el proceso de la nacionalización de sus propias sociedades. Tercero; aparición de una serie de intelectuales, empresarios afectados por la crisis catalana, clases medias, que hacen una apuesta por un nacionalismo excluyente. El problema ha estado abierto desde la Restauración hasta hoy en día.