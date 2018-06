«La ley de mecenazgo y la fiscalidad de la cultura», entre las prioridades del nuevo ministro José Guirao El nuevo Ministro de Cultura ha explicado que todavía no ha tenido ocasión de hablar con su predecesor, Màxim Huerta, pero que lo hará a lo largo del día

José Guirao, el nuevo ministro de Cultura y Deporte, ha asegurado que, pese a su experiencia pasada en el ministerio, nunca se había planteado ocupar la cartera aunque no fue dificil convencerle para ello: «Son esas cosas que no me lo había planteado, pero cuando pasa sientes una especie de aturdimiento y al llegar allí dices que sí», ha explicado Guirao en una entrevista en la Cadena Cope.

El nuevo titular de Cultura no ha tenido ocasión de hablar con su antecesor, Màxim Huerta, que presentó su dimisión tras menos de una semana en el cargo, aunque ha expresado su disposición a hacerlo este misma mañana. «Me comunicaron el nombramiento por la tarde y fue una vorágine, estuvimos desbordados, pero lo voy a hacer (hablar personalmente con Huerta) esta mañana y lo haré encantado», ha indicado.

En cuanto al cambio de criterio en el nombramiento del nuevo ministro al optar el Gobierno de Pedro Sánchez en esta ocasión por un perfil de gestión frente al de una persona más mediática como Huerta, Guirao ha explicado que «no es algo incompatible». Lo importante, dijo, «es que la cultura sea de calidad». En este sentido, abogó por intentar que «la cultura de masas mejore de calidad y progrese, porque la cultura en sí tiene un espectro amplísimo, es multiforme».

Sobre los nuevos retos que deberá afrontar en el ministerio, José Guirao ha asegurado «tener mejor o peor criterio» en lo concerniente a cultura y en el ámbito del deporte ha admitido la necesidad de «madurar ese criterio».

Prioridades

En la entrevista que ha concedido a la Cadena Ser, el nuevo ministro ha expresado que tiene dos grandes objetivos para su mandato: la fiscalidad y las enseñanzas humanísticas y artísticas. A este respecto, Girao ha dicho que «los temas de fiscalidad son del ministerio de Hacienda pero todo el sector cultural está con el tema del IVA -han bajado algunos pero quedan otros casos- y la ley de mecenazgos o incentivos fiscales. Todos los temas de fiscalidad corresponden a Hacienda pero habrá que debatirlos. El sector viene reclamando durante mucho tiempo y hay que intentarlo».

En lo que refiere al segundo reto, el nuevo ministro deberá discutirlo con Isabel Celaá, en posesión de la cartera de Educación: «Siempre he sido muy reivindicativo, no sé si con éxito, pero creo que las humanidades en el currículo escolar, como la literatura, la filosofía, la historia del arte, deberían tener un mejor tratamiento. No son mis competencias, habrá que hablarlo con la ministra de Educación. La educación ha tenido una deriva lógica hacia la tecnología, pero proyectos sin alma nos dejan muy desprotegidos. En el periplo educativo, los estudiantes pueden tener un mejor acceso a las humanidades, como las lenguas clásicas, para una formación humanística integral».