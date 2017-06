Gamergy: una edición para la historia

Hasta el 25 de junio, Feria de Madrid acoge la séptima edición de Gamergy, el mayor evento de España de deportes electrónicos que organiza la Liga de Videojuegos Profesional (LVP, del grupo Mediapro), junto con Ifema. El certamen contará este año con un 50 por ciento más de superficie que en su edición anterior, hasta superar los 24.000 metros cuadrados, para dar cabida a más competiciones que nunca.

Una de las novedades de en este 2017 es «La Isla», que llevará la playa a la capital española. Se trata de un espacio de ocio organizado por Gely que pone a disposición de todos los asistentes tanto «street food» (comida callejera) como una pista de vóleibol playa, además de varias actividades al aire libre relacionadas con los videojuegos. Uno de los puntos fuertes de este nuevo rincón de Gamergy será sin duda el escenario de LOS40, por el que pasarán varios dj’s que convertirán «La Isla» en una auténtica fiesta.

En el terreno competitivo, a lo largo del certamen se llevarán a cabo las finales de las principales ligas profesionales que organiza la LVP, así como torneos «amateurs» que se han desarrollado de forma «online» en los últimos meses y que llegan a su fin en el gran evento de Madrid. En ese sentido, uno de los principales focos de interés de los asistentes estará en los escenarios donde se celebrarán las batallas decisivas de Superliga Orange de League of Legends y de Call of Duty.

Cuatro meses después de que se pusiera en marcha la competición en un evento presencial en Tenerife, la temporada de League of Legends llega a su fin en la capital española el día 25 de junio. Asus Rog Army no podrá defender su título de campeón conquistado el pasado diciembre porque no acabó entre los cuatro primeros clasificados en la temporada regular, por lo que ThunderX3 Baskonia, KIYF, Valencia CF eSports y The G-Lab Penguins pelearán en Gamergy por hacerse con su corona en un escenario para más de 3.000 espectadores.

Mañana sábado conoceremos al campeón de España de Call of Duty. Y Team Heretics parte como gran favorito para reeditar su título en la primera edición de la Superliga Orange. Para ello, tendrá que superar primero a KIYF y, en una hipotética final, al vencedor del encuentro entre Giants Gaming y eMonkeyz Club. Los herejes Juan Antonio «JurNii» González y Daniel «Oney» Flórez podrían sumar en Madrid su cuarto título consecutivo.

La gran fiesta de los videojuegos también servirá como meta para aquellas competiciones «amateurs» que han desarrollado una primera fase «online» y presencial. Es el caso de las Orange Cups de Clash Royale, Call of Duty, League of Legends y Rocket League, que, después de varios torneos en línea y de varias paradas presenciales a lo largo y ancho de la geografía española, reúnen a todos los campeones en Gamergy para la gran final.

Esta séptima edición repartirá más 150.000 euros en premios, lo que le convierte en el mayor bote de su historia. En ese aspecto, el domingo 25 de junio tendrá lugar la gran final del Gamergy Masters, un torneo internacional de Clash Royale cuya bolsa de galardones asciende a 14.000 euros.

Más de 9.000 euros se repartirán también los vencedores del PlayStation Plus Challenge, un torneo que enfrentará a los ganadores de los torneos que se celebrarán a lo largo de la presente edición con los campeones de los torneos «online» que se han disputado en los últimos meses.

Un histórico de los deportes electrónicos como Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), temporalmente ausente de las competiciones profesionales de la LVP, no faltará a su cita con Gamergy. En este caso, equipos profesionales pelearán en el Rog Masters Open Qualifier Spain por una plaza en el torneo internacional Rog Masters.

En Feria de Madrid también tendrán presencia competiciones clásicas de este certamen como Gran Open, Reta al Pro o Level Up, que compartirán lugar con el nuevo Espacio Nintendo Swich y con otros rincones dedicados a los clubes profesionales (Fan Zone), la tienda de la Liga de Videojuegos Profesional y muchas más actividades dedicadas al público.