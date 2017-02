La Fiscalía solicita una pena de once años de cárcel para el ex director del Centro Niemeyer Natalio Grueso por presuntas irregularidades cometidas en su etapa al frente del equipamiento cultural de Avilés.

El Ministerio Público le acusa en su escrito de calificación provisional de los delitos continuados de malversación, falsedad en documento mercantil y otro societario. La Fiscalía, que ya ha remitido el escrito al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Avilés, también pide penas de entre dieciocho meses y ocho años de prisión para los otros cuatro acusados.

Este caso se abrió para investigar supuestas irregularidades en la contabilidad de la primera etapa del Centro Cultural Oscar Niemeyer, con su ex director general Natalio Grueso, a la cabeza.

En la causa abierta a raíz de una denuncia presentada en 2012 por la entonces consejera de Cultura y presidenta del Patronato Oscar Niemeyer, Ana González, también son investigados el ex jefe de producción del centro Marc Martí, el ex secretario José Luis Rebollo, la ex mujer de Natalio Grueso, y un agente de viajes