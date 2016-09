Descubierto el antiguo teatro griego de Agrigento

El teatro greco-romano de Agrigento puede ser sacado a la luz dentro de un mes. Después de un largo proceso de «caza al tesoro», un equipo de investigadores ha localizado el antiguo teatro, buscado durante siglos y cuya existencia era un misterio. El director del Parque arqueológico de Agrigento, Giuseppe Parello, ha confirmado que las excavaciones se iniciarán el próximo 10 de octubre: «Hemos dado con la cávea, con la grada más alta del graderío que gira perfectamente… todo parece inscrito en un orden urbanístico perfecto», afirma Perello.

Agrigento cuenta con el Valle de los Templos, declarado por la Unesco en 1997 «patrimonio mundial de la humanidad». Inmerso en un paisaje de rara belleza, constituye uno de los mayores complejos arqueológicos del Mediterráneo. Son los restos de Akragas, fundada hace 2.600 años por los griegos, que la convirtieron en una de sus colonias más importantes en Sicilia.

Durante mucho tiempo la búsqueda del teatro greco-romano ha apasionado a estudiosos, mientras en la ciudad de Agrigento, con 61.000 habitantes, existía el convencimiento de que la antigua y gloriosa Akragas debía tener también un magnífico anfiteatro. Lo señalaban además innumerables testimonios literarios, pero no se pusieron los medios económicos suficientes para descubrirlo.

Localización del templo greco-romano de Agrigento - ABC

El equipo de investigadores del politécnico de Bari y de la universidad de Catania analizaron imágenes y estudios realizados durante decenios. Esto les permitió localizar una zona sepultada, con una estructura semicircular en un lugar muy próximo a la Iglesia de San Nicola, que constituye uno de los mayores ejemplos de gótico cisterciense en Sicilia.

Los investigadores realizaron una pequeña excavación para verificar cómo era la estructura enterrada. Apareció la grada más alta semicircular del anfiteatro. Se excavó también en la parte que correspondía a la eventual escena, el lugar donde los actores realizaban la representación, confirmando igualmente las estructuras coherentes con el teatro.

«Aunque la noticia no es oficial, en Agrigento no hay dudas»

La edad aparente de las estructuras se remonta al periodo helenístico-romano (IV a. C – V d. C). Pero los investigadores tuvieron que tapar todo, como se hace en estos casos, cuando no se pueden proseguir los trabajos por falta de dinero. Por fin llegaron los fondos necesarios para la excavación total de la zona y se reinicia en octubre.

Aunque la noticia no es oficial, en Agrigento no hay dudas: Su parque arqueológico será aún más grandioso cuando «reaparezca» el anfiteatro. Un monumento que completará la rica historia de Agrigento, que el célebre poeta griego Píndaro definió como «la más bella ciudad de los mortales».