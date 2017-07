ComicCon 2017, la cumbre mundial de superhéroes de la cultura pop

ComicCon 2017 es la celebración anual a la cultura pop, una feria de la ciencia ficción, el cómic y la fantasía que se encuentra en plena efervescencia con paneles plagados de estrellas, discusiones sobre el futuro de la industria y una plétora de eventos que convierten el Centro de Convenciones de San Diego en una fiesta internacional. Los fans llegan desde cualquier punto del planeta para celebrar un género literario y cinematográfico que ha ido ganando adeptos gracias a la imaginación de los artistas. A medio camino entre Festival de la industria y concentración de admiradores disfrazados de sus personajes favoritos, cuesta caminar por las calles del Gaslamp Quarter sin descubrir a una reina de Juego de Tronos, un John Snow o un súper héroe de los Vengadores.

Las máscaras de superhéroes abundan en la Comic Con - Efe

Sigourney con máscara

«Comic Con no se parece a nada, es una experiencia increíble. Yo llevo viniendo más de una década y, aunque no me permiten caminar sola por el recinto, siempre me disfrazo con una máscara a ver que encuentro» nos confesó ayer Sigourney Weaver, una de las actrices idolatradas en esta convención que vino a presentar su nuevo personaje en la serie «Defenders» de Netflix.

«La verdad, me da mucha pena que haya actores que solo trabajan en dramas y no han experimentado todavía ComicCon. Creo que todos deberían venir y relacionarse con sus fans. Es algo increíble. A mí me encanta ComicCon», admitió la protagonista de Alien. Más de 130.000 personas se esperan que viajen a San Diego este fin de semana para ponerse en la cola y entrar en el famoso Hall H, donde los actores ofrecen sus entrevistas y firman autógrafos.

Hay fans que esperan durante dos días con la esperanza de conseguir un pase y un autógrafo de la estrella que más admiran. A San Diego viajan docenas de actores, muchos de ellos se dejan ver por los pasillos del Hotel Hilton o los salones de la sala de Convenciones de San Diego, aunque este año se habla entre los miembros de la prensa de la tendencia a encontrar mujeres liderando las películas de acción; ayer mismo vimos a Charlize Theron, que estrena «Atomic Blonde», donde se convierte en la agente del MI6 Lorraine Broughton, el último de sus personajes donde Theron recrea una mujer feroz.

Muchos actores populares se disfrazan para disfrutar del anonimato del festival - EFE

«Me siento agradecida con el genero de acción porque el público responde a mi trabajo» nos explicó la actriz. También nos encontramos con las dos mujeres que lideran «Kingsman: The Golden Circle», Halle Berry y Julianne Moore, protagonistas de la secuela de «Kingsman: The Secret Service», dos filmes dirigidos por Matthew Vaugh. «Mi personaje está a cargo del mayor cártel de drogas del mundo y lo único que quiere es aparecer en la lista Forbes» reconoció Moore durante la presentación del filme.

Pero además de las presentaciones de los nuevos estrenos literarios, televisivos, cinematográficos y videojuegos, muchas son las atracciones que se han construido alrededor de la ciudad para quien no tiene pase. La mayoría de estas atracciones se encuentran en Petco Park, a las puertas del hotel Hilton Bayfront y alrededor del Marriot Marquis en el barrio de Gaslamp. Entre ellas, la más popular está organizada por los productores de AMC dedicada a la serie «The Walking Dead». La plataforma Netflix también tiene su propia experiencia para el público a las puertas del Hilton y Nintendo ha puesto una sala de juegos en el Marriot Marquis.

Ciencia, ficción y Trump

La universidad de San Diego toma ventaja de las enormes colas de gente y promociona sus descubrimientos científicos contra la política de Trump. Bajo el título «Science NonFiction» ha organizado una campaña que incluye anuncios, posters, y camisetas que promocionan grupos de estudiantes, su distintivo es un gorro de aluminio, y te paran por la calle para informar de sus avances en ciencia.

Hoy se espera el plato más suculento de ComicCon, aterrizan en la misma presentación Steven Spielberg, que mostrará su próximo filme «Ready Player One», adaptación del bestseller de Ernest Cline, donde el director vuelve a viajar al futuro, y lo presentará en el mismo panel que Harrison Ford y Ryan Gosling desvelan su esperada «Blade Runner 2049». Al terminar dará comienzo la presentación de la segunda temporada de «Stranger Things», y después el lanzamiento de la serie «Star Trek: Discovery».