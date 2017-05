Caballero Bonald, homenajeado en su 90 aniversario

El poeta José Manuel Caballero Bonald (Jerez de la Frontera, 1926) recibió ayer un emotivo homenaje en la Residencia de Estudiantes, que contó con tres actos. Por un lado, se presentó su último libro, «Examen de ingenios» (Seix Barral), un centenar de retratos literarios de escritores y artistas que ha conocido a lo largo de su vida. La presentación corrió a cargo del cineasta Manuel Gutiérrez Aragón. Después hubo una lectura de poemas, que contó con la participación de los poetas Clara Janés, Antonio Lucas, Aurora Luque, Carlos Pardo, José Luis Rey y Javier Rodríguez Marcos. Y cerró el acto el cantaor David Lagos.

Azorín, Jorge Luis Borges, Pío Baroja, Max Aub, Pablo Neruda, Joan Miró, Julio Cortázar, Pepa Flores, Jaime Gil de Biedma, Miguel Delibes, Ana María Matute, Juan Carlos Onetti, Jorge Oteiza, Antonio López, Mario Vargas Llosa o Paco de Lucía son algunos de los retratados que aparecen en el libro, en el que se suceden anécdotas y reflexiones sobre algunas de las figuras más relevantes de la cultura del siglo XX.

«Que yo recuerde, los que más se han devaluado quizá sean Eugenio d’Ors, León Felipe, Josep Pla y Nicolás Guillén. Son ejemplos de escritores que no me tienta releer», dice caballero Bonald en una entrevista con la agencia Efe. Le incomoda mucho, dice el poeta, «no haber sabido estimar en su día a escritores tan indiscutibles» como Álvaro Cunqueiro, Francisco Nieva o Julio Cortázar.

Pío Baroja es uno de los escritores que peor parados salen. Hace de él un retrato «un poco desapacible. La prosa de Baroja está en las antípodas de mi concepto de la literatura. Su obra tendrá interés costumbrista o sociológico, no lo niego, pero literariamente deja mucho que desear. Su prosa es realmente muy pobre»

Para hacer de contrapeso a algún comentario mordaz, ha introducido algunas escenas divertidas que vivió con los retratados y que recuerda «con mucho gusto». Hay a los que admira como escritores pero no como personas. Es el caso de Jorge Luis Borges. Reconoce que le hubiera gustado no tratar personalmente al argentino: «Borges es un escritor admirable, quién lo duda, usa los adjetivos como nadie, como casi nadie, pero mi experiencia personal con él no fue nada grata. No me gustó el personaje, ni su trato, ni sus modales. Hubiese preferido no conocerlo y quedarme con el placer de lector de su obra». Octavio Paz es uno de sus preferidos y lo describe como un inolvidable descubridor de mundos poéticos: «De pocos puedo decir tanto», señala Caballero Bonald, que le considera «sencillamente un maestro».