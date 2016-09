«La ayuda secreta de España a la independencia de EE.UU. fue importantísima, pero desconocida»

Elizabeth Ann Wise es descendiente del teniente coronel John Ralston, que en 1777, durante la guerra de la Independencia de los colonos norteamericanos contra Gran Bretaña, guió a George Washington cuando atravesaba con las tropas rebeldes el condado de Chester, en Pensilvania. Wise es la regent (presidenta) del Capítulo Español de las Hijas de la Revolución Americana, una asociación estadounidense sin ánimo de lucro que se dedica a fomentar el patriotismo, la historia de EE.UU. y la educación.

La representante en Madrid de las Daughters of the American Revolution (DAR) sostiene que la ayuda de España a la independencia de Estados Unidos fue clave, aunque, por su carácter secreto, más desconocida que la que prestaron los franceses. En cualquier caso, destaca que las escuelas españolas dejan «mucho que desear» en cuanto a enseñanza de la historia y que deberían fomentar el orgullo propio por un país que considera «magnífico».

¿En que contribuyó España a la independencia de las colonias británicas en Norteamérica?

La historia de España para Estados Unidos es fantástica, tremenda, importantísima. Al empezar el movimiento de la independencia ante Gran Bretaña, las trece colonias contaban ya con la ayuda de Francia, que tenía sus posesiones en Norteamérica. Sin embargo, Gran Bretaña, siendo una fuerza naval bien situada en toda la zona del este, era un contrincante difícil de vencer. España veía con malos ojos el poder de los ingleses en América del Norte, así que, cuando vio las intenciones de nuestras trece colonias, Carlos III decidió ayudar en secreto, al no estar aún en guerra contra dicho país.

Se organizó el envío de municiones y suministros para ayudar a los americanos. En el sur, se sabía que los planes de los ingleses eran bloquear la entrada del rio Misisipi para evitar justamente la entrada de esta ayuda, de modo que Bernardo de Gálvez, gobernador de Luisiana y quien protegía la costa del golfo de México, recibió instrucciones de atacar los asentamientos de Mobile y Baton Rouge para luego imponerse en Pensacola.

También Diego de Gardoqui prestó ayuda, ya que aceptó que en cada barco que mandaba desde Bilbao incluiría municiones, mantas, objetos que podrían ser útiles para nuestros militares, por lo que para Estados Unidos es otro de los muchos héroes que tiene España.

España no quería que el ejemplo de las colonias británicas prendiera en sus territorios y por eso el apoyo fue en secreto. ¿Fue ese el motivo por el que no se le haya reconocido su papel en la historia y que se conozca más el de Francia?

Sí, totalmente. El hecho de que la ayuda fuera en secreto, por debajo de la mesa, es la razón principal de que se desconozca. No hay muchos documentos escritos indicando «haz esto, haz lo otro», porque podían haber caído en manos británicas. Habría sido una declaración de guerra y España no estaba preparada para luchar contra Inglaterra, habría sido un caso perdido. Mientras, había que tratar de minar su poder.

¿Qué supuso Bernardo de Gálvez en el proceso de independencia?

Fue posiblemente el mayor héroe de España que nos haya ayudado. Abrir el Mississippi para la entrada de avituallamientos y municiones por España, y después por los granjeros mexicanos, no habría sido posible si Inglaterra se hubiera apoderado del río.

Recientemente se ha colgado en el Capitolio el retrato de Bernardo de Gálvez y se le ha concedido la ciudadanía honoraria. ¿Se empieza a reconocer en Estados Unidos el papel de España en la guerra?

Sí, eso ha sido un paso muy importante. Nuestra asociación está contribuyendo con esfuerzos para ayudar al Departamento de Parques a mantener y mejorar las misiones en California, la historia de España está presente en Texas, en San Agustín (Florida)… Cuanto más respaldo damos, cuantas más fechas y descubrimientos se consiguen, más lucharemos para hablar de ello.

¿Se valora suficientemente en España su papel en lo que hoy son los Estados Unidos?

Después de tantos años aquí, estoy satisfecha de que ahora, poco a poco, se va comprendiendo la historia de España con Estados Unidos. Los primeros años puedo decir que era minimo. A mí entender, había un antiamericanismo muy fuerte. Pero ese ambiente era no solo político, también desconocimiento: se pensaba que era un país joven que estaba imponiéndose al resto del mundo y era el enemigo público. En los últimos años, empieza a sentirse el español orgulloso de la ayuda que prestó.

Pero queda mucho por hacer, ¿no?

Queda mucho, porque no solo es repasar y recordar lo que ya tenemos. La juventud lo oirá hoy y en tres años se habrá olvidado. Hay que estar constantemente con museos, conferencias, libros, educación en las escuelas. Es en las escuelas donde se debería subrayar y dedicarse a esos años tan importantes. Con conocimiento se comprende y se consigue un orgullo hacia un país magnífico.

¿Tenemos los españoles ciertos prejuicios o complejos con nuestra propia historia?

Sí, pero es por falta de conocimiento. Hay que estar orgullosos de la historia de España y enseñar a los estudiantes en ese sentido. Ha sido un país donde no se ponía el sol, no podemos comprender cómo no hay un orgullo por él.

¿En Estados Unidos se va introduciendo esos 300 años de España allí?

Sí, ahora, con tantos inmigrantes, el segundo idioma en Estados Unidos es el español. España Chapter de las Daughters amadrina una escuela en Estados Unidos y enviamos material para su departamento de español. Somos un grupo pequeño, pero hay Chapters por todo el mundo que pueden estar haciendo lo mismo. El esfuerzo del departamento de Extranjería y Educación es subrayar la importancia de España. Pero eso no se hace de un minuto para otro.

¿Cómo difunden las Hijas de la Revolución Americana la historia común de Estados Unidos y España?

Nuestra labor es el patriotismo, la historia y la educación. Estando en España, buscamos todo lo relacionado entre Estados Unidos y España, y hay una historia común importantísima, que es lo que tenemos que buscar. Por ejemplo, hemos estado con arqueólogo en un pueblo al sur de Aranjuez, donde se considera que está enterrada la esposa de Bernardo de Gálvez, para tratar de encontrar sus restos. También hemos tratado de encontrar la casa de Juan Antonio de Riaño. Intentamos unir los cabos entre los héroes y sus familias.

Otro ejemplo es que se está arreglando la zona alrededor de la capilla donde está enterrado el primer gobernador de California, José Joaquín de Arrillaga, cerca de Monterey, para salvaguardar sus restos y poner una placa más grande para los que vayan a visitarlo. Son cosas que parecen pequeñas, pero van a favor de la historia de España, lo que estando aquí nos hace mucha ilusión.

¿Y aquí encuentran una contraparte con la que hacer todas estas cosas o las Daughters están haciendo más que los propios españoles?

Sí, es un trabajo conjunto con España: nombres y hechos de personajes españoles que tratamos de revivir, reanimar, para seguir levantando esta historia de España hacia nuestras colonias. Estamos orgullosas de la colaboración que existe entre nuestros dos países, y trabajaremos para que esto siga así.

Quisiera subrayar que habrá un gran número de familias españolas que podrían ser miembros tanto de las DAR como de los SAR -Sons of the American Revolution (Hijos de la Revolución Americana)- por tener un miembro de su familia, en línea directa, que ayudó o luchó en nuestra revolución. Les invitamos a que tomen contacto con nosotras para ayudarles y explicarles el procedimiento a seguir.