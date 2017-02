Los arqueÃ³logos griegos no quieren un desfile de la casa Gucci ante el PartenÃ³n

El Consejo Central de Arqueología del Ministerio de Cultura helena, conocido por sus iniciales griegas KAS, ha decidido de forma unánime el no permitir un desfile de moda que quería organizar la casa italiana Gucci en la Acrópolis.

Los miembros del Consejo dejaron claro que «el especial carácter cultural de los monumentos de la Acrópolis es incompatible con este evento, ya que se trata de monumentos únicos que son símbolos del patrimonio mundial y han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco». Efectivamente, fue en 1987 cuando la Acrópolis de Atenas y sus monumentos fueron declarados Patrimonio de la Humanidad al ser considerados el símbolo universal de la civilización y el espíritu clásico, formando el conjunto arquitectónico y artístico mas extraordinario legado por la Grecia antigua al mundo entero. Por ello el estado, a través del Ministerio de Cultura, protege con celo este conjunto arquitectónico para el que se necesitan permisos especiales para cualquier actividad, comenzando por su restauración. El KAS está formado por arqueólogos, arquitectos y juristas que trabajan para el Ministerio de Cultura en distintos puestos importantes y según el tema, se solicita la opinión de muchos especialistas.

Dos millones por 15 minutos

La firma italiana Gucci, bajo la apelación Gucci SpA, había hecho una solicitud para organizar un desfile de modas y su consiguiente filmación delante deltemplo del Partenón el 1 de junio del 2017. Y según las tres personas que representaban a la firma italiana ante el Consejo, Gucci quería organizar un desfile de 15 minutos de duración en el «pasillo» que se encuentra entre el Partenón y el Erecteion, ofreciendo un pago de dos millones de euros por ello. La campaña que está organizando tendrá un coste total de cincuenta y cinco millones.

El director del Museo de la Acropolis Dimitris Patermalis, un prestigioso arqueólogo, declaró antes de la votación que «el Partenón y la Acrópolis no necesitan publicidad. No existe ganancia alguna por un evento como este (el propuesto). Lo importante es que no se subestime este símpolo para convertirse en un escenario, ya que el tema central (del desfile) no sería la Acrópolis, sino la pasarela».

Los medios griegos recuerdan que el año pasado Gucci organizó un brillante desfile el 2 de junio en la Abadía de Westminster. Y también que son contadísimas las ocasiones en las que se ha autorizado en las últimas décadas el rodaje de películas o programas en la Acrópolis. El único desfile de modas que se recuerda cerca del Partenón fue el realizado por la casa Dior en 1951: un simple pero sofisticado posado de elegantes modelos con trajes largos ante las Cariátides del Erecteion por el magnífico fotógrafo Jean-Pierre Pedrazzini, nada comparable con lo que la casa Gucci quería efectuar este año.