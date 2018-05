Fallece el creador de «Verano azul» Antonio Mercero: «La muerte de Chanquete fue muy dura, pero necesaria» Recuperamos esta entrevista, hecha en 2007 con motivo del estreno de la última película que dirigió, «¿Y tú quién eres?»

No hay cabinas en Madrid. El huracán Antonio Mercero las arrasó hace 35 años. Con «La cabina» (1972) ganó el Emmy (Oscar) televisivo, y el «invento del maligno» se hizo arte. «Crónicas de un pueblo», «Este señor de negro», «Turno de oficio» o «Farmacia de guardia», cuya audiencia en programas de ficción (11 millones y medio de espectadores) no ha sido aún superada... La televisión sufre hoy pandemia de estiércol sin la presencia de Mercero, que estrena nueva película en septiembre: «¿Y tú quién eres?», un deslumbrante retrato del Alzheimer que se verá en el Festival de Montreal, que comenzó ayer. Pide un blanco de rueda. Nosotros, agua, a callar y escuchar al maestro. El verano es más azul gracias a Mercero.

-En «Planta 4ª» abordó con sensibilidad y humor el cáncer entre los niños. ¿Cómo se puede hacer lo mismo con el Alzheimer?

-En mis últimas películas utilizo tres conceptos: dolor, amor y humor. Hago un cóctel con ellos, y van apareciendo en los momentos más adecuados.

-¿Cómo estudia el Alzheimer?

-Los directores de cine debemos dar testimonio de la realidad que nos rodea. Y me di cuenta de la importancia que tenía el Alzheimer, porque hay 800.000 personas tocadas por esta cruel enfermedad. Leí varios libros, hablé con gente que la padece, dialogué con neurólogos, fui varias veces a un centro de DIA y vi escenas que he reflejado en la película, como una señora mayor que iba de espaldas a mí hablando con un bebé en un carrito. Le decía: «¡Qué guapo es mi chiquitín!, mírelo usted, ¿a que es guapo?». Miré y no había nadie, estaba vacío.

-¿Cómo se dirige a genios como José Luis López Vázquez y Manuel Alexandre?

-Es un honor y un placer. «¿Y tú quién eres?» la hicimos en seis semanas, que ya no se estila. Rodamos en Madrid y San Sebastián. Hay como un pequeño homenaje a Donosti, la ciudad más bella del mundo. Al segundo día de rodaje, José Luis López Vázquez me dice: «¿Te gusta mi coleta, Antonio?». ¡Coño!, por su cuenta se había puesto una coleta. Y me explica: «Es que yo soy muy creativo, Antoonioo, muy creativo». Y como me di cuenta de que le iba muy bien al personaje, un poco locuelo y que bailaba por la Residencia, le dije: ¡Adelante con la coleta, José Luis! Entre tanto, Manuel Alexandre seguía fiel a su texto y a su estupenda interpretación a sus 90 años.

-Usted es como Spielberg: lo que toca lo convierte en oro y éxito. En Hollywood tendría una estrella. ¿Su bálsamo de fierabrás?

-He encontrado mi camino. Si metes humor y ternura en los personajes, llegas a la gente.

-¿Por qué no hay ternura hoy en «el invento del maligno»: la TV?

-«Farmacia de Guardia» la hubieran quitado hoy, porque empezó con una audiencia bajísima. Pero Martin Ferrand es un tipo muy inteligente y la mantuvo, seguido también por la inteligencia de Antonio Asensio. «Farmacia» estuvo cinco años en antena. Creo que en ficción nadie ha superado los 11 millones y medio de audiencia del capítulo final.

-Invitamos al genio a que se meta en una cabina. Está al aire libre y no hay camiones a la vista...

-Horacio Valcárcel, José Luis Garci y yo buscábamos gags para una serie de humor cuando alguien propuso: ¡Un tío se mete en una cabina a hablar por teléfono y no puede salir! La serie de humor no funcionó, y a mí se me quedó enganchada la idea del tipo encerrado en la cabina sin poder salir. Seguí dándole vueltas y, de repente, surgió mi subconsciente y vi el final: un mundo subterráneo, lleno de cabinas con tíos muertos dentro. ¡Ya está! Tengo el principio, tengo el final, llamé a Garci, me dijo que era cojonudo. «¡Vamos a trabajar en el nudo de la película!». Nos pusimos José Luis y yo con el nudo, que era «cojo-nudo», y salió «La cabina».

-Pero los torquemadas del régimen cortaron cables...

-En un momento el camión que llevaba a López Vázquez encerrado en la cabina pasaba junto a un Ministerio en el Paseo de la Castellana. Y la censura dijo: «Esa pasada de la cabina por el Ministerio, ¡fuera!». También me cortaron algunos planos de los muertos, que eran calaveras en cabinas. Realmente «La cabina» estuvo meses censurada en silencio. Los políticos no la veían clara, pensaban que era una crítica del franquismo. Nosotros hicimos una película de terror y ciencia-ficción a sabiendas de las interpretaciones. Al cabo de unos meses Adolfo Suárez dio el visto bueno para que se rodara «La cabina».

-¿Por qué murió Chanquete?

-Yo sabía que la gente iba a terminar muy emocionada. «Verano azul» estaba planteado para que los jóvenes protagonistas conocieran distintos momentos, y también la muerte, que se dieran cuenta de que no todo es maravilloso, de que la muerte existe. Fue un capítulo muy emocionante, aunque reconozco que fue muy duro, sobre todo para los niños, pero necesario.

-Usted es el único Emmy de España, aunque iba para notario...

-Yo fui «showman», pero mi madre quería que fuera notario. Me fui a estudiar Derecho a Valladolid y me imbuí de cine. Cuando regresé a casa, mi madre me preguntó: «Bueno Antontxo, ¿y ahora qué?, ¿quieres ser, notario o registrador de la propiedad?». Y yo le contesté: «Yo quiero ser director de cine». Y dice mi madre: «¿Pero tú estás loco?». Gran follón, crisis familiar y llega el párroco del pueblo y me dice: «¿Es verdad lo que he oído, Antontxo? ¿Que quieres ser eso del cine?, pero ¿qué vas a hacer?». «Ingresar en la escuela de cine, padre», respondí. «¿Escuela de vicio, Antontxo, eso es lo que es, escuela de vicio», remató el párroco. Me fui a Madrid e ingresé en la escuela de cine y comenzó una nueva vida.