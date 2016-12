Los 10 hallazgos arqueológicos más importantes de 2016

Con una innovadora técnica láser, un equipo de arqueólogos descubrió un conjunto de ciudades enterradas bajo la jungla en los alrededores de Angkor. Hasta ahora se pensaba que sus cientos de templos de piedra, declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1992, eran el culmen del imperio jemer, que duró desde el siglo IX hasta el XV y fue uno de los mayores del planeta al extenderse por Camboya, Laos y Tailandia. Pero Angkor podría ser solo la punta del iceberg porque el nuevo hallazgo amenaza con hacer palidecer sus espectaculares monumentos, informaba Pablo M. Díez, corresponsal de ABC en Asia.

«Hemos descubierto ciudades enteras bajo la selva que nadie sabía que estaban allí», explicó el arqueólogo australiano Damian Evans, responsable de este estudio financiado por el Consejo Europeo de Investigación. Tras encontrar en 2012 una red de núcleos urbanos conectados a Angkor e incluso una ciudad, Mahendraparvata, enterrada bajo el cercano monte Kulen, el equipo de Evans averiguó por fin sus dimensiones reales al hallar todo lo que sigue sepultado por la maleza.

