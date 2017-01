Trump adelanta en 30 segundos el Fin del Mundo

La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ha levantado una ola de inquietud. De momento, el conocido como «Reloj del Fin del Mundo» ( o «Doomsday Clock», en inglés) se ha adelantado 30 segundos, dejándolo a 2 minutos y medio de la medianoche o de un simbólico Apocalipsis. A instancias de la Junta del «Boletín de Científicos Atómicos», el reloj fue creado en 1947 por la artista Martyl Langsdorf cuando el mayor peligro provenía de la proliferación nuclear entre Estados Unidos y la entonces Unión Soviética. El cambio climático comenzó a ser considerado como un criterio a partir de 2007. En sus inicios, el reloj estaba situado a 7 minutos de la medianoche y su último movimiento hacia el Fin del Mundo se produjo en 2015, cuando pasó de los 5 a los 3 minutos.

Precisamente, este simbólico gesto, ha tenido lugar 21 veces desde su creación por motivos diversos como la primera prueba exitosa de una bomba nuclear soviética en 1949. O cuando en 1953, ambas potencias pusieron a prueba su armamento nuclear con 6 meses de distancia. En sentido contrario, en 1991, el reloj se situó a 17 minutos de la medianoche tras la firma de un tratado contra la proliferación nuclear entre Estados Unidos y la ya desaparecida Unión Soviética.

Los científicos que forman parte de esta Junta no han dudado en señalar al nuevo presidente estadounidense como la principal causa de este movimiento. En concreto, como han explicado en un comunicado, el «Doomsday Clock» se ha acercado al Fin del Mundo por la amenaza que, a su juicio, representa Trump. Tampoco su gabinete les inspira mucha confianza.

El «Efecto Trump»

En concreto, aunque el exmagnate apenas lleva unos días en la Casa Blanca, «las palabras importan y Trump dijo mucho durante el año pasado». En opinión de estos expertos, tanto sus declaraciones como sus acciones han hecho que el presidente de Estados Unidos «no tienen precedentes históricos» y le han reprochado sus declaraciones sobre el fortalecimiento del arsenal nuclear estadounidense.

Además, han mostrado su inquietud por lo que consideran la tendencia del ahora mandatario a ignorar o minusvalorar el consejo de los expertos en seguridad nacional, «incluyendo las conclusiones de los agentes de inteligencia». A Trump le atribuyen desdén hacia la opinión de los técnicos y una conducta «extrema», así como un «cuestionable» proceder a la hora de designar a su gabinete. Por ejemplo, los nominados para dirigir la Agencia de Protección Medioambiental estadounidense y el Departamento de Energía habrían mostrado su discrepancia con respecto al fenómeno del Cambio Climático.

En un comunicado, este grupo de investigadores, también ha recordado que nunca desde los años 80 el Reloj del Fin del Mundo había estado tan próximo al Apocalipsis, y han sentenciado que «la probabilidad de catástrofe global es muy alta, y las acciones destinadas a evitarlo deben adoptarse lo antes posible».

Un peligro que, en su opinión, lejos de disminuir no ha hecho sino incrementarse y que, si no hay reacción de los gobiernos, deberá ser la sociedad quien lidere las respuestas que se adopten. Además han exigido un liderazgo firme y advertido contra la situación de las energía nuclear en el mundo, así como por su uso con fines no pacíficos en países como Corea del Norte.