Seis opiniones desconcertantes sobre el cerebro

Susana Martínez-Conde nació en la Coruña y se doctoró en la Universidad de Santiago, aunque dirige el laboratorio de Neurociencia Visual del Instituto Barrow (Phoenix, EEUU). Como Ignacio Morgado cree que el cerebro "El cerebro inventa la mayor parte de la realidad, porque a pesar de ser una estructura complejísima es también muy limitada. Cualquier cámara de móvil tiene mayor resolución que el ojo humano. Sin embargo, nuestra visión es mucho más nítida y detallada que la de la mejor cámara. Eso se debe a que no nos basamos sólo en la información que registramos. El cerebro está muestreando puntos de información crítica de la escena que nos rodea, los que tienen mayor contenido de información. Pero quedan muchos huecos que rellena mediante un proceso activo de construcción de nuestra percepción visual que se corresponde bastante bien con la realidad, pero no perfectamente. Y cuando no se corresponde bien, hablamos de ilusiones". (Entrevista Completa)