Las seis noticias científicas más impactantes de la semana

Quizás haya escuchado alguna vez la ocurrencia machista de que no se puede menstruar y pensar al mismo tiempo. Aunque el tono grueso de la frase simplemente refleja la misoginia de quien la pronuncia, por muy controvertido que parezca sí es cierto que algunas mujeres sospechan que sus capacidades cognitivas disminuyen durante esos días. Pues bien, esa creencia no tiene ningún sentido científico. Un equipo de investigadores ha publicado en la revista Frontiers in Behavioral Neuroscience las evidencias de que es falsa. Los científicos examinaron tres aspectos de la cognición durante dos ciclos menstruales en un grupo de mujeres, y encontraron que los niveles de estrógeno, progesterona y testosterona en el sistema femenino no tienen ningún impacto en la memoria de trabajo, el sesgo cognitivo o la capacidad de prestar atención a dos cosas a la vez. Sigue leyendo...