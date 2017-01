Las noticias más impactantes de la semana

Los huevos de algunos dinosaurios eran indudablemente grandes. Pero no todos. Algunos pesaban aproximadamente 4 kilogramos, pero había otros que tenían el tamaño de una pelota de voleibol. Sea como sea, hasta ahora los científicos creían que la incubación de estos huevos era muy rápida, porque sus parientes las aves así lo hacen. (Más información aquí).

Tras analizar los dientes de embriones fosilizados de dos especies a la luz de las últimas tecnologías, un equipo científico ha comprobado que, en realidad, las crías pasaban mucho más tiempo dentro del cascarón: de tres a seis meses, nada menos. Los autores del estudio, publicado en la revista «Proceedings of the National Academy of Sciences» (PNAS), creen que esta característica pudo influir en la desaparición de unos animales que una vez dominaron el mundo.