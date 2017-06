Las noticias de ciencia más importantes de la semana

El enorme gigante gaseoso que es el planeta Júpiter ya se había formado cuando el Sol aún no había empezado a brillar. Es la principal conclusión obtenida por un equipo de investigadores de la Universidad de Münster, en Alemania, quienes esta semana publicaron un artículo en la revista Proceedings Of The National Academy Of Sciences. Para conseguir un modelo fiable de la edad de Júpiter, los investigadores midieron las concentraciones de isótopos de molibdeno y tungsteno en meteoritos ferrosos. Estos se formaron en dos distintos momentos en la nube de polvo y gas de la que surgió el Sistema Solar y, según ellos, son como dos reservas genéticas diferentes. La explicación más plausible para esta separación es, según ellos, que Júpiter se formara entre ambos. Incluso antes de que el Sol «quemara» hidrógeno y comenzara a brillar.