Muere a los 40 aÃ±os la iranÃ­ Maryam Mirzakhani, la primera mujer que ganÃ³ el Â«NobelÂ» de matemÃ¡ticas

La iraní Maryam Mirzakhani, la única y primera mujer ganadora de la medalla Fields, considerada el premio Nobel de las Matemáticas, falleció este sábado en EE.UU. a los 40 años víctima de un cáncer tras haber inspirado a miles de mujeres a amar esa disciplina como profesora en la prestigiosa Universidad de Stanford.

Fue uno de sus amigos, el científico iraní Firouz Naderi, uno de los primeros en informar de su muerte a través de varios mensajes en su cuenta de Twitter. "Una luz se apagó hoy .... demasiado pronto. Rompe mi corazón", escribió Naderi en uno de sus tuits sobre Mirzakhani, de quien publicó varias fotos y a la que definió como "una mente maravillosa".

