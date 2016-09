Así era el gancho que utilizó el primer pescador

Hace 30.000 años pescar un pez era tan difícil como hoy en día. Los animales eran igual de escurridizos y astutos, pero los medios de los pescadores eran mucho más limitados.

Pero ahora, gracias a un estudio publicado recientemente en la revista «Proceedings of the National Academy of Sciences», los científicos se han hecho una idea de qué aspecto tenían algunos de estos utensilios y cuándo aparecieron por primera vez. Han logrado encontrar una colección de ganchos usados por pescadores en la isla de Okinawa hace unos 23.000 años, en un lugar donde se considera que hace 30.000 aparecieron los primeros pescadores de caña conocidos.

Tal como informa «Nature», los ganchos se encontraron en el interior de la cueva de Sakitari y fueron hechos a partir de conchas. Se cree que esa cueva era ocupada estacionalmente por los pescadores que querían aprovecharse de las migraciones de los cangrejos y caracoles de agua dulce.

Las técnicas de datación por radiocarbono han permitido situar el origen de los ganchos en algún punto entre los 22.380 y los 22.770 años de antigüedad, lo que los ha situado en una fecha similar a los ganchos encontrados en Timor Oriental (con una edad de 23.000 a 16.000 años), y con los de Papúa Nueva Guinea (20.000 a 18.000 años).

Los hallazgos han confirmado la idea de que aquellos pioneros tenían una tecnología más avanzada de lo que se pensaba, y que eran incluso capaces de salir adelante en pequeñas y remotas islas.