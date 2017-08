Â¿Es este el aspecto de la primera flor sobre la Tierra?

Los comienzos no fueron fáciles, pero hace unos 470 millones de años, unos 30 o 40 millones de años antes de que los animales saliesen del mar para conquistar la Tierra (desarrollando patas y pulmones, por ejemplo) las plantas ya habían comenzado a colonizar la superficie terrestre. En tierra, los vegetales se «dieron de bruces» con unas condiciones muy distintas a las del océano. Por ejemplo, el ambiente era seco, no había flotabilidad para contrarrestar a la gravedad y la descendencia no se podía dispersar a través del agua. Por eso, fueron apareciendo cada vez plantas más complejas con tallos duros, semillas o polen, entre otras muchas adaptaciones.

Gracias a este proceso de evolución, aparecieron las plantas con flor o angiospermas (esta palabra significa en realidad algo así como «semillas envueltas»). Este grupo comenzó a aparecer hace por lo menos unos 140 millones de años, y con el tiempo se convirtió en el tipo dominante de plantas y con mayor número de especies (en la actualidad se conocen casi 300.000). Pero, ¿qué aspecto tenían las primeras flores? ¿Cómo conseguían hacer frente a las dificultades las recién llegadas angiospermas? Un estudio publicado este martes en la revista Nature Communicationsha reconstruido el aspecto de las primeras flores, y ha explicado nuevos aspectos de la evolución de estas importantes plantas.

Ancestro de las flores, en el centro, a partir del que surgieron las demás. (Esquema muy simplificado) - Hervé Sauquet y Jürg Schönenberger

Al contrario que pasa con huesos o troncos duros, las flores son tan blandas y efímeras que dejan pocos fósiles detrás de ellas. Por eso, siempre ha resultado complicado comprender cómo fue surgiendo la compleja estructura de las flores. Por ejemplo, en su interior se agrupan los órganos reproductivos, aparecen estructuras especializadas en atraer a los insectos y otras que tienen que facilitar que ocurra la reproducción.

Hervé Sauquet, investigador de la Universidad de París Sur, ha dirigido una investigación para tratar de remontarse al pasado y comprender cómo pudo comenzar este proceso. A través de modelos matemáticos sobre la evolución de las flores y de una gran base de datos sobre los rasgos actuales de las flores, el equipo de Sauquet ha elaborado un «retrato robot» de las primeras flores.

Según sus conclusiones, la flor ancestral era hermafrodita y tenía muchos tépalos (son estructuras que funcionan como pétalos y sépalos) formando dos espirales, con cinco estambres (órganos reproductivos masculinos) y cinco carpelos (órganos femeninos).

Al haber reconstruido una posible estructura para esa flor ancestral, Sauquet y sus colegas han podido proponer una explicación sobre los comienzos de la evolución de las flores. ¿Cierto grupo de plantas perdió estambres en algunas flores? ¿Cómo aparecieron los sépalos? ¿Por qué algunas flores tienen solo cuatro pétalos? Este tipo de preguntas tiene interés para investigar la historia del grupo de plantas que hoy domina la Tierra.