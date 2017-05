Españoles proponen una solución para el misterio de la «estrella de la megaestructura alienígena»

(La historia completa en Bacterias y Batallas). La estrella KIC8462852, también conocida como la «estrella de la megaestructura alienígena» o la estrella de Tabby, en honor a su descubridora, la astrónoma Tabetha Boyajian, es probablemente una de las estrellas más misteriosas del Universo. Está situada a 1.300 años luz de la Tierra, en la constelación del Cisne, y se hizo mundialmente famosa en septiembre de 2015. Por entonces, un grupo de astrónomos anunció una serie de extraños descensos de su brillo que no seguían un patrón comparable a los observados alguna vez en ninguna otra estrella. Los cambios de su luz eran profundos, no periódicos y asimétricos, y no encajaban del todo con la explicación de que delante de la estrella hubiera pasado un planeta, un enjambre de cometas, una nube de asteroides o los restos de una colisión planetaria. El desconcierto se incrementó cuando un astrónomo mencionó en una entrevista la posibilidad de que la luz de Tabby estuviera tapada por una enorme estructura construida por una civilización espacial avanzada. Así que, ¿qué estamos viendo ahora? ¿Qué estaba pasando en Tabby hace 1.300 años?

El pasado 18 de mayo se confirmó que la estrella había vuelto a experimentar una de sus extrañas bajadas de brillo, por primera vez desde 2013. Astrónomos de todo el mundo comenzaron a observar a Tabby y a compartir información frenéticamente para «radiografiar» la luz de la estrella y obtener pistas sobre la causa del fenómeno. Ya se ha constatado que la actividad de Tabby está volviendo a sus niveles normales, y ahora los investigadores tienen por delante varias semanas de duro trabajo para analizar los datos. Pero la nueva alerta ha llevado a un grupo de astrónomos españoles a publicar un «preprint» de su investigación (un artículo que aún ha de pasar el proceso de revisión por pares de una revista), en la web ArXiv. Han propuesto un nuevo modelo para explicar qué ocurre con Tabby: según han sugerido, los oscurecimientos de KIC8462852 podrían ser provocados por el paso de un gran planeta, rodeado por un extenso sistema de anillos, y por dos grupos de asteroides troyanos.

