El cohete de Space X despega en su segundo intento desde Cabo Cañaveral

Un cohete de la empresa privada Space X ha despegado este domingo desde la estación espacial Kennedy, de la NASA, tras un primer intento de lanzamiento que fue cancelado el sábado con el fin de revisar el sistema de dirección de motor.

El cohete Falcon 9 despegó sobre las 09.39 horas (14.39 GMT) desde la histórica plataforma 39A del complejo de Cabo Cañaveral, en Florida (EE.UU.), llevando consigo la cápsula Dragon, que transporta suministros para los astronautas de la Estación Espacial Internacional (EEI).

«(La cápsula) Dragon está en camino a la Estación Espacial Internacional», ha informado en su cuenta de la red social Twitter la firma Space X, propiedad del magnate Elon Musk.

Dragon is on its way to the International Space Station. Capture by @Space_Station crew set for early Wednesday morning.