La araña que se mueve como Mick Jagger y despliega sus sedas como un pavo real

Se acerca San Valentín y hasta las arañas preparan sus encantos para conquistar a su pareja. Y muchas de ellas, como si se tratara de pavos reales, elevan su abdomen y danzan para impresionar a las hembras. Que una araña exhiba tal colorido es algo sorprendente, explica el biólogo, Nate Morehouse, de la Universidad de Cincinnati. Y es que aunque tienen muchos ojos, apenas distinguen colores más allá de grises, verdes y marrones. Sin embargo, algunas arañas saltadoras tienen colores brillantes en la cara y otras partes del cuerpo, y Morehouse se preguntó por qué, si las hembras no podían distinguirlos.

Pero en la evolución nada es gratuito y Morehouse ha descubierto que a tal despliegue colorístico se añaden también unos ojos especiales, "para verlo mejor". Y no solo en las hembras, también en los machos. El descubrimiento se ha hecho en dos géneros de arañas saltadoras, Habronattus, de América del Norte y el Maratus, de Australia, ambas del tamaño de mariquita. Los machos de ambos genéros tienen colores naranjas brillantes, rosas, rojos y amarillos. Además, estos "bichitos" de pocos milímetros, no solo saltan, sino que son bailarines ágiles, capaces de ejecutar danzas de cortejo tiene que recuerdan los movimientos pélvicos de Mick Jagger.

Durante el cortejo los machos de Maratus elevan su tercer par de patas y el abdomen, dotado de vistosos dibujos en rojo y azul, además de un conjunto de brillantes sedas de color naranja a lo largo de ambos bordes, que recuerdan al pavo real. Por eso estas arañas se conocen también como "pavo real".

Ambos géneros han llegado a distinguir el color mediante "soluciones" diferentes. El género Maratus tienen en sus ojos una células parecidas a las de las aves, que les permite distinguir los colores. En cambio, Habronattus, que también exhibecolores brillantes en cara, patas y "rodillas", pueden ver los colores gracias a un filtro rojo que tienen en sus retinas.

Y es que ambos géneros son tan distantes entre sí como nuestra especie y las hienas, acalara Morehouse, y sus ojos han evolucionado de forma diferente para lograr percibir el color, algo que no es habitual en los arácnidos.

Estas dos adaptaciones diferentes para percibir el color se localizan en la retina de los ojos principales en ambos casos. Habronattus emplea un filtro rojo para crear un tercer tipo de células fotorreceptoras predominantemente sensible a la luz roja. Maratus no utiliza ningún filtro, pero tiene otros dos tipos de fotorreceptores, uno sensible al azul y otro al rojo.

"En el caso de Maratus, estas células fotorreceptoras adicionales son probablemente producto de una duplicación de genes que se ha desarrollado de forma similar a lo que ocurrió en humanos y otros primates superiores para ver el color", explica Morehouse. "En algún momento temprano en la evolución de los primates el gen responsable de la proteína que nos confiere sensibilidad al color verde se duplicó en dos copias". Finalmente una de las copias se hizo sensible al color rojo. Esto puede ser lo que ha ocurrido en el maratus, explica.