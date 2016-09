El volante y el flamenco dulcificado de The 2nd Skin

Pero si hay unos diseñadores que se están haciendo un hueco importante en la moda esos son la pareja creativa que está detrás de la firma Antonio Burillo y Juan Carlos Fernández, los creadores de la firma The 2ND Skin Co. Es una firma que crece y crece, porque gusta, porque entiende perfectamente a la mujer que viste. La línea más prêt-à-porter no tiene edad, es para una mujer urbana, pero elegante y muy, muy femenina. Pero si femenina es la línea prêt-à-porter, la línea atelier es de máximo gusto.

Recién llegados de Nueva York, un mercado en el que han puesto sus miras, también Miami, estos jóvenes diseñadores con solo diez años de recorrido se codean con los mejores a la hora de vestir a las vips, tanto españoles como extranjeras. Entre su clientela: Jennifer López, Adeleide Kane, Jamie King, Jennifer Morrison, Tamara Falcó, Genovena Casanova, Paula Echevarría, y un larguísimo etcétera.

Y nos cuentan sus proyectos en el backstage: «Estamos encantados con nuestro mercado aquí en España, pero nos apasiona el proyecto de Estados Unidos. Y además, está funcionando muy bien nuestra página on-line».

Y con todos esos proyectos en marcha, los diseñadores plantaron en la pasarela un tablao flamenco, pues esa era su inspiración: «Tabancos», en referencia a una taberna andaluza donde se bebe vino y se canta. Y con algo tan español no podían faltar los volantes. Hilo argumental de toda la colección y lo que aportaba volumen. Es verdad que no son los volantes como tal, aunque alguno había, sino un concepto más marca The 2nd Skin. En esta su cuarta colección que presentan en laMercedes Benz Fashion Week Madrid ha ganado el volumen y lo excesivamente romántico.