El universo Alvarno siempre gusta

Con una sonrisa de satisfacción por volver a estar con ellos una edición más, no puede evitar preguntarles a la pareja hispano-francesa de Arnaud Maillard y Álvaro Castejón: después del susto que nos disteis a todos con el anuncio, en el backstage, de que os estabais planteando dejar la pasarela de Madrid, no sabéis la alegría que siento de poder estar hablando con vosotros una edición más sobre esta colección. Y es cuando no dejo de pensar ¿por qué? ¿Estáis aquí porque tira mucho la tierra? ¿Por qué habéis dejado la dirección artística de la firma francesa Azzaro después de tres años y eso os permite dedicarle tiempo a esta pasarela? ¿Por qué Madrid puede volver a ser una de las grandes? «Es todo un poco, hemos dejado la dirección de Francia, nos tira Madrid porque tenemos cada año más clientas… Por todo, aunque seguimos pensando que a Madrid no está dentro de las grandes porque falta algo», nos dice Arnaud antes del desfile.

Y es que si la Madrid se quedara sin Alvarno sería para lamentarlo mucho. Son creativos, imaginativos, le ponen ganas, le ponen chispa, y, lo más importante, saben hacer moda. Se nota en el conjunto de la presentación. Porque buenos diseñadores hay muchos en España, pero ellos tienen el plus que reclaman a los demás para estar aquí: chispa. Ellos han presentado una explosión de color. Una propuestas muy atrevidas y arriesgadas. «¿En que hemos pensado para esta colección? En la chicas que salen de madrugada de una discoteca, sin pintar, desmejoradas por el cansancio pero impecables en la ropa. Y se van a una fiesta after», nos explica Álvaro de sus prendas.

Ha habido dos protagonistas, además del espectacular decorado: sus vestidos cortos, por supuesto, pero también algo más sorprendente, los pantalones cargo, en una versión sofisticada. Es increíble que consigan con este pantalón, que es más para una salida campestre, combinados con unos tops de brillos, unos looks impecables.

Hacen un increíble juego de contrastes entre telas mates como neopreno de rejilla, enriqueciéndolo con ricos bordados florales de hilo o encajes en degradé.