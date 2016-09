Roberto Verino triunfa en cualquier pasarela

«Lo he conseguido. He dado el primer paso en algo que estoy convencido que hay que hacer», así de rotundo y satisfecho se mostraba el diseñador Roberto Verino tras finalizar la pasarela en la Madrid Fashion Show, donde le han permitido que la colección que mostrara fuera la de otoño-invierno 2016-2017 y no, como todos, la de primavera-verano 2017.

Los tiempos están cambiando en el mundo de la moda. Ahora no se necesita un año para que las prendas que se muestran en pasarela lleguen a las tiendas. Es demasiado tiempo. La gente se olvida de lo que ha visto desfilar. Ahora todo circula por las redes a gran velocidad. Roberto Verino ha dado el primer paso. Veremos qué pasa con el tiempo. Arropándole estaban dos grandes de la moda: Roberto Etxeberría y Elio Berhanyer.

Desfile donde desfile, el diseñador gallego lo hace con estilo, con clase, con ese dominio de saber qué quiere la mujer de hoy en día.

Fiel a su estilo elegante, nos introduce con esta colección en un invierno muy londinense. Al tiempo que en las pantallas se proyectaban vistas aéreas de la capital inglesa, las modelos pasaban cadenciosamente sus looks. La monotonía de los colores típicamente invernales, grises, negros, marrones, la rompe Verino con la introducción de oro y plata, tanto en abrigos como en los botines.

Las prendas estrella han sido los abrigos acolchados, con puños y cuellos de piel de zorro; pero también los sastres de pantalón palazzo y los sastres de faldas midi, con un toque especial: unos volantes, más bien minitablas, en la parte delantera.

Y en sus propuestas masculinas: abrigos de cuero, acolchados, combinado con las "sneakers" metalizadas.